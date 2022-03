Ukrainaa halutaan tukea ja ymmärtää nyt monin tavoin – näiden kaunokirjojen avulla voit tutustua maahan

Ukrainalaista kirjallisuutta on suomennettu hyvin vähän. Maan kirjallinen kenttä on kuitenkin vahva ja ukrainalaistaustaisia kirjailijoita asuu ympäri maailmaa.

Suomentaja Eero Balkilla on ollut kova kiire jo pian kahden viikon ajan. Käännöstöitä riittää, sillä Balk on harvoja ukrainan taitajia Suomessa.

Ukrainalainen kirjallisuus on elinvoimaista, mutta Suomessa se on jäänyt hyvin vieraaksi. Ukrainasta on käännetty suomeksi vain neljä kaunokirjallista kirjaa. Lisäksi on käännetty yksittäisiä esseitä ja runoja erilaisiin julkaisuihin.

Parhaillaan Balkilla on työn alla ukrainalaisen lastenkirjan suomentaminen. Larysa Denysenkon kirja Maja ja ystävät otettiin pikavauhtia Tammen kustannusohjelmaan, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Huhtikuussa ilmestyvän lastenkirjan tuotot menevät Unicefille.

Eero Balk harmittelee, että ukrainalaisia teoksia on suomennettu niin vähän. Nyt ukrainalaiselle kirjallisuudelle olisi kysyntää, kun suomalaiset haluavat oppia tuntemaan sotaan joutuneen maan kulttuuria ja historiaa.

Suomessa Ukraina on helposti niputettu yhteen venäläisen kulttuurin kanssa, vaikka maalla on pitkä ja vaiheikas oma historia.

Euroopassa ukrainalainen kirjallisuus on tunnetumpaa lukuisten käännösten ansiosta. Etenkin Puolassa ja Saksassa luetaan paljon ukrainalaista kirjallisuutta.

Suomentaja Eero Balk on opiskellut Kiovassa. Ukrainan lisäksi hän osaa monia kieliä kuten venäjää, slovakiaa ja tšekin kieltä. Kuva: Stanislava Repar Chrobáková

Ukraina muistuttaa puolan kieltä

Ennen kuin perehdytään tarkemmin kirjallisuuteen, on hyvä selvittää muutama seikka kielestä. Ukraina ei suinkaan ole venäjän kielen haara, jota venäjän taitajat voisivat tuosta vain ymmärtää. Eero Balk havainnollistaa kielten eroja näin.

– Ruotsi ja norja ovat hyvin paljon lähempänä toisiaan kuin ukraina ja venäjä.

Itse asiassa ukraina on lähellä puolaa ja valkovenäjää. Puolalaiset voivat ymmärtää ukrainaa suhteellisen helposti, vaikka ukrainassa kirjaimet ovat kyrilliset. Eero Balk kertoo esimerkin omasta elämästään.

– Olin kirjallisuustapahtumassa Puolassa ja kuuntelin keskusteluja. Huomasin ymmärtäväni lähes kaiken, vaikka en siis osaa puolaa.

Kielten yhtäläisyys selittää myös puolalaisten syvän empatian ukrainalaisia kohtaan.

Puola on ollut Ukrainalle ikkuna länteen ja siksi ihmiset ovat halunneet oppia puolaa. Suhde on ollut hieman samankaltainen kuin aikoinaan virolaisilla Suomeen.

Ukrainan kansallisrunoilijan Taras Ševtšenkon patsas Kanivin kaupungissa Ukrainassa. Hänen patsaitaan on myös muun muassa Buenos Airesissa ja Washingtonissa. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Ukrainassa kirjallisuus ei ole ollut niin merkittävässä asemassa kansakunnan rakentumisen kannalta kuin vaikkapa Suomessa. Siksi kirjailijat ovat saaneet kirjoittaa suhteellisen vapaasti vaikeinakin aikoina. Eero Balk luonnehtii ukrainalaista kirjallisuutta melko kantaaottavaksi, mutta sanoma on usein kuitenkin peitetty absurdin ja maagisrealistisen kerronnan alle. Ukrainalainen kirjallisuus on siksi tulkinnoille antoisaa.

Nämä teokset avaavat ukrainalaista mielenmaisemaa

Seuraavaksi lyhyet esittelyt suomennetuista kirjoista, jotka ovat alun perin kirjoitettu ukrainan kielellä. Kirjoja löytyy kirjastoista ja hyvällä tuurilla antikvariaateista. Jutun lopussa vinkataan vielä ukrainalaistaustaisten kirjailijoiden teoksia, joiden avulla voi myös tutustua maahan ja sen mentaliteettiin.

Taras Ševtšenko: Runoja

Ukrainan kansallisrunoilija Taras Ševtšenkon (1814–1861) runoja on suomennettu vuonna 1954. Runot suomensi vienankarjalainen kirjailija Nikolai Laine.

Maaorjana eläneen Ševtšenkon päätyminen kansallisrunoilijan asemaan on suorastaan ihme. 12-vuotiaana orvoksi jäänyt Ševtšenko kulkeutui omistajansa mukana Pietariin. Maaorja osoitti taiteellista kyvykkyyttä, ja Ševtšenkon omistaja päästi hänet taidemaalarin oppiin. Pietarissa Ševtšenko tutustui ukrainalaislähtöiseen älymystöön. Uudet ystävät päättivät ostaa vapaaksi lahjakkaan taidemaalarin. Siitä lähtien Ševtšenko ryhtyi elättämään itseään taidemaalarina ja runoilijana.

Kansallismielinen runoilija pyrki kehittämään ukrainan kirjakieltä. Hän oli mukana myös tsaarin vastaisessa liikkeessä, joka tähtäsi slaavilaisen tasavallan muodostamiseen. Liike kuitenkin paljastui ja Ševtšenko joutui elämään loppuelämänsä tarkassa valvonnassa. Hän ei saanut enää palata Ukrainaan.

Useissa Ševtšenkon runoissa kerrotaan kasakoista, jotka kapinoivat vallanpitäjiä vastaan. Runoissa viitataan tulevaisuudessa koittavaan vapauteen, ja niitä on usein tulkittu kehotuksena tavoitella itsenäistä Ukrainaa.

Tästä huolimatta Ševtšenkoa yritettiin "punapestä" Neuvostoliiton aikana, ja hänet esitettiin työläisrunoilijana.

Taras Ševtšenko oli ukrainalainen runoilija ja taidemaalari, sekä 1800-luvun ukrainalaisen kansallisen liikkeen vaikuttaja. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Oleksandr Dovženko: Lumottu joki

Ukrainalaissyntyinen Oleksandr Dovženko (1894–1956) tunnetaan ennen kaikkea elokuvaohjaajana. Hän lukeutuu neuvostoelokuvan kärkinimiin yhdessä Sergei Eisensteinin ja Vsevolod Pudovkinin kanssa.

Tästä voit kuunnella edesmenneen elokuvaguru Peter von Baghin radio-ohjelman Oleksandr Dovženkosta vuodelta 1964.

Dovženko kirjoitti myös muutaman teoksen, joista yksi on suomennettu. Lumottu joki (1996) on Eero Balkin suomentama. Kyseinen lumottu joki on Ukrainan läpi virtaava Desna. Teos on omaelämäkerrallinen ja se kertoo Dovženkon idyllisestä lapsuudesta Pohjois-Ukrainassa. Teoksessa on mukana myös päiväkirjamerkintöjä toisen maailmansodan ajalta.

Juri Andruchovyts: Perversio

Juri Andruchovyts on tunnettu nykykirjailija Ukrainassa ja Euroopassa. Hänellä on laaja tuotanto, mutta suomennoksia on vain yksi. Perversio (2000) on trilogian viimeinen osa. Se on absurdi seikkailu, jonka tapahtumat sijoittuvat Venetsiaan kuvitteelliseen kirjailijakokoukseen.

Kirja käsittelee kulttuurikonflikteja. Päähenkilönä on ukrainalainen kirjailija, joka haluaa länteen, mutta lännessä tulee jatkuvasti vastaan asioita, joihin on vaikea sopeutua.

Eero Balk tulkitsee suomentamaansa kirjaa siten, että päähenkilö on ikään kuin Ukraina.

– Se haluaa palata juurilleen, mutta länsi onkin tällä välin muuttunut.

Vasyl Koželjanko: Hopeinen hämähäkki

Vasyl Koželjanko (1957–2008) tunnetaan vaihtoehtoisen historian kirjailijana. Hänen tyylissään on viitteitä maagisrealismista.

Hopeinen hämähäkki (2006) liikkuu historiassa taaksepäin, toisesta maailmansodasta ajanlaskumme alkuun. Tarinaa vie eteenpäin lumottu tai kirottu esine. Samankaltainen kerrontaratkaisu löytyy Pirkko Saision tuoreesta Passio-romaanista. Koželjankon kirjassa historian läpi kulkeva esine on hopearaha.

Koželjanko käsittelee kirjassaan huumorilla monikulttuurisuutta.

Ukrainalaisia juhlimassa kansallisrunoilija Taras Ševtšenkon vuosipäivää Sevastopolissa Krimillä vuonna 2014. Kuva: EPA/All Over Press

Andrei Kurkov: Kuolema ja pingviini

Venäläissyntyinen Andrei Kurkov asuu nykyään Ukrainassa, mutta kirjoittaa venäjäksi. Hän kuuluu silti Ukrainan merkittävien nykykirjailijoiden joukkoon. Kurkov raportoi Ukrainan nykytilanteesta jatkuvasti englanninkieliseen mediaan.

Kuolema ja pingviini (2006) kuvaa Ukrainan vapautumisen jälkeistä aikaa 1990-luvulla. Suomentaja Eero Balk sanoo, että teos kuvaa osuvasti kyseisen aikakauden elämää. Balk opiskeli juuri silloin Kiovassa, joten kirjan tapahtumiin oli helppo samastua.

Kurkov on kirjoittanut myös suomentamattoman romaanin Presidentin viimeinen rakkaus. Siinä Ukrainan presidentti sairastuu ja leikkauksessa hänen sydämeensä asennetaan siru, jotta presidenttiä voidaan ohjailla Kremlistä. Kirja on käännetty ruotsiksi, joten se saattaa löytyä kirjastoista.

Myös valkovenäläinen Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevitš on syntynyt Ukrainassa. Hänen dokumenttiromaanejaan on suomennettu kolme: Tšernobylista nousee rukous (suom. Marja-Leena Jaakkola),Sodalla ei ole naisen kasvoja (suom. Pauli Tapio) ja Neuvostoihmisen loppu (suom. Vappu Orlov).

Saksassa asuva kirjailija Katja Petrovskaja on syntynyt Ukrainassa. Hän kirjoittaa saksaksi. Hänen esikoisromaaninsa Ehkä Esther (suom. Ilona Nykyri) on suomennettu. Omaelämäkerrallisessa romaanissa Petrovskaja selvittää sukunsa historiaa Euroopassa.

Yhdysvalloissa asuvalla Sana Krasikovalla on ukrainalaisia juuria. Häneltä on suomennettu novellikokoelma Vielä vuosi (suom. Helena Bützow).

Myös monet venäläisen kirjallisuuden suuret nimet ovat syntyneet Ukrainassa. Heitä ovat muun muassa Nikolai Gogol, Anna Ahmatova ja Mihail Bulgakov.

Eero Balk on tänään keskiviikkona vieraana Yle TV1:n suorassa kulttuuriohjelmassa KC Livessä klo 20. Mukana on myös sosiologi Arseniy Svynarenko.