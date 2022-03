Pahoilta kevättulvilta saatetaan välttyä – yöpakkaset näyttävät hillitsevän lumen sulamisvauhtia

Vaikka Suomessa on nähty hyvinkin runsasluminen talvi, se ei asiantuntijan mukaan välttämättä tarkoita, että keväällä nähtäisiin suuria tulvia. Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Harri Myllyniemen mukaan sulaminen näyttää etenevän lähiaikoina rauhallisesti eikä yhdellä rysäyksellä.

– Oulun eteläpuolisessa Suomessa lunta on selkeästi enemmän kuin keskimäärin ja sen myötä mahdollisuudet isoihinkin tulviin olisivat olemassa. Nyt näyttää siltä, että viikonlopusta alkaa lämpeneminen mutta öisin on kuitenkin pakkasta. Sen vuoksi lumen sulaminen ei ole ihan niin voimakasta kuin päivän lämpötilat saattaisivat antaa ymmärtää, selittää Myllyniemi.

– Näyttää siltä, että lumi on lähdössä sulamaan ainakin Etelä-Suomessa rauhallisesti. Se pienentää kevään tulvahuippua. Sama vesimäärä virtaa kyllä joista järviin ja mereen mutta se tulee pitemmällä aikajaksolla, tarkentaa Myllyniemi.

Tänä talvena on äimistelty ja tuskailtu lumen valtavaa määrää. Tulva-asiantuntija huomauttaa, että noin vuosikymmen takaperin erityisen runsaslumisia talvia oli peräkkäin kolme, vuosina 2010-2012.

Kaakonkulman joissa voi kuitenkin tulvia reilusti

Tutkija Harri Myllyniemen mukaan esimerkiksi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla lunta on erityisen paljon ja siellä nähdään pienissä jokivesistöissä isompiakin tulvia.

Myös Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa lunta on paljon tavanomaista enemmän. Jos siellä kaikki lumet sulavat kerralla, voi syntyä merkittäviäkin vahinkoja. Mutta Lapissa lunta on tavanomaista vähemmän Käsivarren Lappia ja Tunturi-Lappia lukuunottamatta. Siellä tilanne näyttää muuta Suomea helpommalta.

Säikähdyksellä saatetaan siis selvitä. Mutta tilanne voi olla huonompi, jos päivällä sää on lämmin ja aurinkoinen, lämpötila pysyy yölläkin plussan puolella ja tämä jatkuu monien päivien ajan. Silloin sulaminen jatkuu yötäpäivää, huomauttaa Myllyniemi.

Tulvahuippuja jo maaliskuun päättyessä

– Tyypillisesti tulvahuippu on siellä huhtikuun puolivälin ja vapun tienoon välillä. Sekin on nyt mahdollista, että tulva nousisi näillä alueilla jo maaliskuun loppupuolella. Myllyniemi lisää kuitenkin, että tämä on vielä hyvin epävarmaa; vielä tarvitaan monta sääennustetta.