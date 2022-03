Vakuutusetsivät tekeytyivät asunnonostajiksi ja kirppisasiakkaiksi: Nauhoitteet paljastavat, kuinka etsivät jahtaavat vilppiä kyseenalaisin keinoin

Kuin poliisin peitetoimintaa – ilman valtuuksia

Etsivät mattokaupoilla

Laki ei tunne vakuutusetsiviä

MOT on löytänyt oikeuden pöytäkirjoista tapauksia, joissa vakuutusetsivät on laitettu kohteen perään vielä senkin jälkeen, kun vakuutettu oli voittanut riidan korkeimmassa oikeudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on hiljaittain aloittanut lainsäädännön vakuutusetsivätoiminnan suitsimiseksi. Etsivätoiminta on noussut esiin myös Euroopan ihmistuomioistuimessa.

Terveystietoja vartiointiliikkeen työntekijöille?

Tuomi pyysi nähtäväksi Fennian ja vartiointiliikkeen välisen toimeksiantosopimuksen. Kipuoireyhtymästä kärsivä Tuomi halusi tietää, mitä tietoja vakuutusyhtiö on luovuttanut hänestä vartiointiliikkeelle ja mitä toimeksiantosopimuksessa on tarkalleen sovittu.

MOT:n kyselyssä suomalaisille vakuutusyhtiöille paljastui, että poliisilla ja oikeudessa on parhaillaan käsittelyssä useita tapauksia, joissa on tehty henkilöseurantaa. Esimerkiksi vakuutusyhtiö If kertoo, että tällä hetkellä viranomaisilla on käsiteltävänä lähes kymmenen sellaista If:in tapausta, joissa on mukana henkilöseurantamateriaalia.