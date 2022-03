Nokian Renkaat jatkaa yhä renkaiden tuotantoa Venäjällä: kuljetukset hidastuvat, raaka-aineista huolta, asiakkaat vaihtavat pankkia

Sanktioiden vuoksi osa Nokian Renkaiden asiakkaista ja toimittajista Venäjällä on joutunut vaihtamaan pankkia.

Nokian Renkailla on tuotantolaitos Pietarin lähellä. Yhtiön rengastuotantokapasiteetista on ollut Venäjällä noin 80 prosenttia. Suurin osa Venäjällä tuotetuista renkaista menee vientiin.

Nokian Renkaat on jo aiemmin kertonut lisänneensä tuotantoa sekä Nokialla että Yhdysvaltain Daytonissa ja kuljettaneensa renkaita pois Venäjältä varastoihin lähemmäs suomalaisia ja keskieurooppalaisia asiakkaitaan.

Ukrainassa 20 työntekijää

Nokian Renkaat kertoo, että tällä hetkellä yhtiölle on tärkeintä heidän työntekijöidensä turvallisuus. Yhtiö on toiminut Ukrainassa vuodesta 2006 ja rakentanut vuosien mittaan paljon suhteita ukrainalaisiin kollegoihin ja asiakkaisiin. Yhtiöllä on Ukrainassa 20 työntekijää.