Suomi on varautunut kriiseihin poikkeuksellisen hyvin – varastoissa on polttoainetta, leipäviljaa ja lääkkeitä

Yhteiskunta on varastoinut keskeisiä raaka-aineita omiin varastoihinsa. Se, mitä varastoissa on, perustuu välttämättömyyteen. Esimerkiksi Suomessa poikkeusoloja varten varmistetaan kyky omaan ruoantuotantoon. Ruoantuotannon omavaraisuus on Suomessa noin 80 prosenttia.