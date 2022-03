Onko tämä Venäjän ex-presidentin miljoonajahti? Moskovaan rekisteröity alus talvehtii Suomessa: "Se ei ole tullut tänne yllättäen tai salaa"

Kotkassa sijaitsevassa veneiden talvisäilytyshallissa on yksi alus, joka on viime aikoina ollut poikkeuksellisen mielenkiinnon kohteena. Epäillään, että kyseessä saattaa olla pakotelistalle päätyneen Venäjän entisen presidentin ja pääministerin Dmitri Medvedevin alus.

Kolkon teollisuusalueen perällä Kotkan Hovinsaarella seisoo verkkoaidan takana valtavan iso, sinertävä rakennus. Vieressä avautuu jäinen Suomenlahti.

Vielä muutama päivä sitten oli tarkoitus, että rakennuksen sisällä olevat nelisenkymmentä venettä olisi huhtikuussa nostettu vesille ja koko kansa olisi päässyt parin viikon ajan ihailemaan toinen toistaan mahtavampia aluksia.

– Se tuskin nyt toteutuu, sanoo Kotka Yacht Storen asianhoitaja Heikki Kuokka.

Aluksista yksi olisi ollut epätavallisen kiinnostava.

Helsingin Sanomat kirjoitti viikonvaihteessa (siirryt toiseen palveluun), että hallissa oleva Fotinia-alus saattaa kuulua Venäjän entiselle pääministerille ja presidentille, nykyiselle turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedeville.

EU asetti Medvedevin (siirryt toiseen palveluun) 25.2.2022 Medvedevin pakotelistalle, mikä tarkoittaa, että hänen omaisuutensa tulee takavarikoida.

Fotinia-alus on Marinetrafic.com-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan 32 metriä pitkä ja seitsemän metriä leveä. Halli, jossa Fotinia-alus talvehtii, on Kotka Yacht Store. Yritys on erikoistunut isokokoisten veneiden talvisäilytykseen.

Fotinia-alus saapui Kotka Yacht Storen säilytykseen viime syksynä. Täällä se on ollut joka talvi vuodesta 2015 lähtien.

Fotinia-alus talvisäilytyksessä kuvan oikeassa reunassa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Yrityksen asiamies Heikki Kuokka kertoo, että aluksen rekisteröity omistaja on ottanut heihin yhteyttä ja pyytänyt tarjouksen säilytyksestä.

– Sen jälkeen on tehty talvisäilytyssopimus sekä siihen liittyvät korjaus- ja kunnossapitosopimukset, kertoo Kuokka.

Fotinian omistaja on Kuokan mukaan moskovalainen yritys.

– Mutta mikä järjestely siinä mahdollisesti on? Onko se liisattu eteen päin, siihen minulla ei ole tietoa, sanoo Kuokka.

Näin asianhoitaja Heikki Kuokka vastaa kysymykseen, kuka Fotinia-aluksen omistaa.

Heikki Kuokka vakuuttaa, että heillä ei ole tietoa siitä, että Dmitri Medvedev olisi jollain tavalla aluksen omistaja.

– Me olemme ihan samalla tavalla huhujen ja internetin tietojen varassa, mutta paperilla meillä näkyy yksi omistaja ja rekisterikirjassa on sama omistaja. Tämä omistajayritys maksaa kaikki laskut, että vaikea sanoa mikä sen takana on.

Tullivarastossa

Kotka Yacht Storen hallissa on kymmenkunta alusta niin sanotussa tullivarastossa. Normaalisti huviveneet saavat olla Suomen alueella 18 kuukautta. Kun alus tuodaan välillä tullin valvomaan varastoon, keskeytyy laskenta-aika, jolloin Suomessa oloajaksi lasketaan vain se aika, kun alus on varaston ulkopuolella.

– Tulli tekee tänne pistotarkastuksia haluamallaan tavalla, kertoo Heikki Kuokka.

Kun EU asetti Dmitri Medvedevin pakotelistalle, Suomen ulosottovirasto alkoi Helsingin Sanomien mukaan etsiä pakotelistalla olevien henkilöiden omaisuutta. Selvitykseen joutui myös Kotkassa sijaitseva Fotinia-alus.

Kotka Yacht Storen asiamies Heikki Kuokka vahvistaa tiedon ja sanoo, että he ovat jo antaneet selvityksen ulosottoviranomaisille.

– Totta kai. Kerroimme myös, että aluksen kaikki tiedot ovat jo tullilla ja rajavartioviranomaisilla. Tämä alus ei ole tullut tänne yllättäen tai salaa, sanoo Kuokka.

Säilytyksessä on myös muita isoja aluksia. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Jos paljastuisi, että aluksen todellinen omistaja on Venäjän entinen pääministeri Dmitri Medvedev, veneellä ei enää olisi asiaa Suomesta pois. Se jäisi tänne tullivarastoon.

–Ongelma siinä on se, että oikeusministeriö ei maksa sen säilytyskuluja. Jos alus on täällä esimerkiksi viisi vuotta, on tilanne ongelmallinen, koska me emme saa venäläiseltä yritykseltä rahoja. Laskujen maksaminen Venäjältä Suomeen on nyt todella vaikeaa, vaikka kyse ei olisi pakotteiden alaisesta aluksesta.

Salamyhkäisyyttä

Kotka Yacht Store on ollut toiminnassa Kotkassa reilut kymmenen vuotta. Sekä koronarajoitukset että hiljattain alkaneet Venäjä-pakotteet ovat vaikuttaneet yrityksen toimintaan voimakkaasti.

Alkuvaiheessa halli ja pihamaakin olivat viimeistä paikkaa myöten loppuunmyyty.

– Pihamaa oli aiemmin täynnä purjeveneitä. Ne olivat suurelta osin venäläisiä, yksityisten ihmisten omistamia. Kahteen vuoteen eivät omistajat ole ehtineet käydä täällä, ja niitä on jouduttu rahtaamaan autolla Venäjälle, kertoo asianhoitaja Heikki Kuokka.

Kotka Yacht Storen rakennus sijaitsee Kotkan Hovinsaarella, lähellä kaupungin keskustaa. Kuva: Miina Sillanpää / Yle

Julkisuudessa Kotka Yacht Storen ympärillä on ollut salamyhkäisyyttä, josta myös Kuokka on kuullut. Hän kiistää, että yrityksellä olisi jotain salattavaa.

– Tänne on vapaa pääsy. Täällä on käynyt Hesarin kuvaaja ja Yle. Viranomaiset tietävät tasan tarkkaan, mitä täällä on.

Tulevaisuus epävarmaa

Heikki Kuokka kertoo, että varsinkin isojen ja arvokkaiden veneiden omistus- ja hallinnointisuhteet ovat toisinaan vaikeita selvitettäviä. Se johtuu siitä, että ne on usein vuokrattu joltain omistajayhtiöltä.

– Välttämättä ei tarvitse jokaisen ostaa tällaista alusta, vaan niitä on tarjolla vuokrattaviksi lyhyeksi tai pitkäksi aikaa aluksia hallinnoivilta yrityksiltä.

Korona ja Venäjä-pakotteet ovat kovin kouraisseet myös Kotka Yacht Storen yritystoimintaa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Venäjä-pakotteet iskevät yritykseen vielä koronaakin kovemmin. Omistajat eivät pääse hakemaan veneitään. Rahaliikenne Suomen ja Venäjän välillä on keskeytetty, eikä yrittäjä saa niiltä osin tuloja.

Kuokka on monen muun kanssa ihmeissään, miten kaikki muuttui yhdessä yössä.