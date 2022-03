Nuorten väkivaltarikokset kasvussa, erityisesti Oulun seutu nousee esiin – poliisin mukaan raaistunutta väkivaltaa kuvataan someen

Alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden tekemät väkivaltarikokset ovat poliisin tuoreen selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan yleistyneet. Kasvua on erityisesti suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa ja kaupunkimaisissa kunnissa.

Sen sijaan pääkaupunkiseudun suhteellinen osuus on pienentynyt. Tuore raportti perustuu paitsi poliisin tilastoihin, myös poliisilaitoksille tehtyyn kyselyyn.

Raportissa nostetaan esiin muun muassa Oulun poliisilaitoksen alue, erityisesti Liminka ja Muhos, missä alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on ollut kasvussa. Kunnissa on useita lastensuojelun yksiköitä, mikä voi poliisin mukaan vaikuttaa asiaan.

Erityisesti nuorten yli 20-vuotiaisiin kohdistamissa väkivaltarikoksissa on poliisin mukaan merkkejä siitä, että niitä tapahtuu koulujen, lastensuojelulaitosten ja muiden instituutioiden tiloissa.

Väkivalta on raaistunut ja sitä kuvataan someen

Rikosylikonstaapeli, tutkinnanjohtaja Irmeli Korhonen kertoo poliisin tiedotteessa havainneensa, että lapset ovat äkkipikaisempia kuin ennen ja turvautuvat väkivaltaan aiempaa herkemmin. Korhosen mukaan nuorten tekemä väkivalta on raaistunut.

– Kyse ei ole nahistelusta vaan jopa silmittömästä hakkaamisesta tai maassa makaavan potkimisesta. Nämä nuoret elävät hetkessä eivätkä ajattele tekojensa seurauksia tai sitä, millaisia vammoja he saattavat uhrille aiheuttaa.

Poliisin arkistokuvassa nuorilta takavarikoituja teräaseita ja astaloita. Teräaseiden käyttö alaikäisten väkivaltarikoksissa on tuoreen raportin mukaan yleistynyt.

Samantapaista on havainnut pitkään lastensuojelualalla työskennellyt laitoksen johtaja Pirjo Korkala Oulujoen perhekodista.

Poliisin raportin mukaan entistä useammin väkivallanteot kuvataan tai videoidaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaettavaksi. Lisäksi teräaseiden käyttö on jonkin verran yleistynyt alle 18-vuotiaiden tekemissä rikoksissa.

Raportin mukaan nuorten tekemät väkivaltarikokset kohdistuvat yhä useimmin toisiin alaikäisiin, vaikkakin yli 20-vuotiaiden uhrien osuus on lisääntynyt.

Taustalla nuorten pahoinvointia ja mielenterveyspalveluiden jonoja

Raportin taustalla on poliisin mukaan halu selvittää väkivaltarikollisuuden kasvuun liittyviä tekijöitä. Nuorten tekemään rikollisuuteen on viime vuosina kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, mutta ilmiön tarkempi käsittely on jäänyt vajaaksi.