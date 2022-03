Raskaana olevilla suurempi riski saada vakava koronatauti, myös muut riskit koholla – vaikeat tapaukset kuitenkin laskussa

Koronavirusinfektion on todettu lisäävän riskiä useisiin eri ongelmiin raskaana olevilla, kerrottiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin tiedotustilaisuudessa tänään tiistaina. HUS koosti tiedot kansallisista, kansainvälisistä ja heidän omista tutkimuksistaan.

HUSissa on koronapandemian aikana hoidettu sairaalassa yhteensä noin sataa raskaana olevaa koronapotilasta. Näistä reilut kymmenen on joutunut teho-osastolle.

Riski sairaalahoitoon joutumisesta noin kaksinkertainen

HUSin mukaan koronaa sairastavien raskaana olevien riski sairaalahoitoon joutumiseen on noin kaksinkertainen ja tehohoitoon joutumiseen on noin 2–5-kertainen ei-raskaana oleviin verrattuna.

Riski keisarileikkaukseen joutumisesta on noin kaksinkertainen, ja raskaana olevan kuolemaan liittyvä riski hieman alle kaksinkertainen.

Kuten kaikkien koronaan sairastuvien kohdalla, myös raskaana olevilla riski vakavaan tautimuotoon on isompi niillä, joilla on perussairauksia, kuten verenpainetauti, diabetes, astma tai muu immuunipuolustusta heikentävä tauti tai lääkitys.

Myös ikä ja paino vaikuttavat: riski kasvaa etenkin yli 35-vuotiaiden kohdalla ja niillä, joilla painoindeksiluku on yli 30.

Sairastettu korona ei vaikuta lapsen kasvuun ja kehitykseen

Sektiosynnytyksen riski on korkeampi vakavaan koronatautiin sairastuneilla odottajilla. Viruksen on todettu voivan tarttua sikiöön, mutta tämä on äärimmäisen harvinaista.