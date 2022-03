Turvetta tarvitaan taas, kun venäläistä haketta ei polteta – Kalevi Vilppola ehti jo romuttaa osan turvekoneistaan

– Me olemme sitä romutustukea hakeneet ja saaneet. Ja turvekoneita on romutettu.

– Ei me ihan omalla sakilla turvetta kasaan saada. Nyt on niin paljon puhuttu turvetuotannon päättymisestä, että minunkaan kesäpojista ei ole kukaan kysynyt kesäksi töihin.

– Kyllä me pystytään turvetta tuottamaan. Sitä me on pitkään tehty ja toivottavasti jatketaan. Mutta eihän meillä on mahdollisuutta toimia jos meillä ei ole asiakkaita, kuvailee Vilppola.