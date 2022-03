Joka päivä noin kahdeksan ihmistä joutuu sairaalaan Pirkanmaalla koronan takia – potilaiden määrä pysynyt tasaisena

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että tartuntojen määrässä on laskua edelliseen viikkoon, mutta se johtuu siitä, että testeissä käyminen on vähentynyt. Positiivisten testien osuus on noussut.

Pirkanmaalla virallisissa koronatesteissä käyminen on vähentynyt ja positiivisten testien osuus on noussut. Kuva: Mikko Savolainen / Yle