Myös pienet yritykset ottavat somessa kantaa sodan keskellä, vaikka joku motiiveja kyseenalaistaisikin: "Hiljaisuus ei ole vaihtoehto"

Ukrainan sota on heittänyt myös suomalaiset pk-yritykset uuteen tilanteeseen. Osa sosiaalisen median julkaisuista on herättänyt alalla keskustelua siitä, onko sini-keltaan pukeutuminen todellista solidaarisuuden osoitusta vai tilanteella ratsastamista.

Esimerkiksi isokyröläinen tislaamoyritys Kyrö Distillery väritti kuvan ruispellossa kirmaavista ihmisistä sini-keltaiseksi ja käytti sitä sosiaalisessa mediassa saatesanoilla Make rye, not war.

Se on yksi keskustelun kohteeksi päätyneistä julkaisuista. Osin siksi, ettei yritys kerro samassa yhteydessä mitään siitä, onko se antanut konkreettista apua. Se ei ollut tarkoituskaan.

– Tämä ei ole PR-asia, eikä sen pidä ollakaan. Sen yhteydessä ei tarvitse kertoa kaikkea, tarinoilla on aina useampi puoli. Solidaarisuus tulee siitä, että ottaa kannan. Hiljaisuus ei ole vaihtoehto, sanoo sisältöpäällikkö Hanna-Leena Huhtala Kyröltä.

Yritys on muun muassa antanut lahjoituksia, työntekijät ovat olleet pakkaamassa lahjoitustavaraa ja firman ja sen työntekijöiden tiloista on järjestetty majoitusta ukrainalaisille. Tätä ei somekuvassa kerrota.

Arvot esiin itselle ja muille

Moni yritys miettii silti, millaisia vaikutuksia on kannanotolla tai hiljaa olemisella. Esimerkiksi markkinointialan asiantuntijayhteisö MarkkinointiKollektiivi järjesti torstaina verkkotilaisuuden, jotta porukalla voidaan pohtia, mitä kriisin aikana uskaltaa, voi ja kannattaa sanoa.

Jos yritys on kertonut avoimesti arvomaailmastaan, pelkkä solidaarisuuden osoittaminenkaan ei ole päälleliimattua, vaan luonnollista. Jos taas arvot eivät ole selvillä tai esillä, asialle kannattaa tehdä jotain, sanoo someviestinnän asiantuntija Pinja Lehtman .

– Yritysten on mietittävä, mikä niiden arvomaailma on ja kerrottava, miten ne toimivat jatkossa. Ei tämä tähän lopu. Pitää pystyä kertomaan, että tähän me uskomme ja tämän mukaan toimimme, Lehtman jatkaa.