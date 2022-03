Tulipalo vei Saariselän keskeiset palvelut hiihtolomakauden alussa – alue luovi ennätyssesonkiin poikkeusjärjestelyjen avulla

Palon jälkeen Saariselän palvelut ovat elpyneet poikkeustoimin reilussa parissa viikossa. Saariselällä on eletty vilkas hiihtolomasesonki, ja alueen matkailuyrittäjät ovat tehneet jopa ennätystuloksia.

Ensimmäisellä viikolla palon jälkeen yrittäjät järjestivät ohjattuja asiointimatkoja 30 kilometrin päähän Ivaloon, mutta sen jälkeen kauppa-asioita on hoidettu omatoimisesti. Ivalon K-Supermarketista kerrotaan, että ruokatoimitukset Saariselälle ovat lisääntyneet palon jälkeen noin 50 prosenttia ja nettikauppa on moninkertaistunut aikaisempaan nähden.

Silmämääräisesti myös Ivalossa kaupan sisällä on huomattavasti vilkkaampi kuhina kuin ennen. Kauppias Ari Sihvonen kertoo, että suosikkiruisleipä on saattanut loppua hyllystä väliaikaisesti, mutta muuten palvelu on sujunut ilman ongelmia.