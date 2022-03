Pelastavatko eläkeläiset työvoimapulan riivaamat alat? Niin toivotaan ainakin Mäntyharjussa - "Osaan nauttia työstä ihan toisella tavalla kuin ennen", sanoo Seija Kakko, 67

Kodinhoitajan ja lähihoitajan koulutuksen saanut eläkeläinen, jolla on oikeus myös lääkejakeluun, on tärkeä reservi työvoimapulaa potevalla alalla.

Paras palaute on iloinen asiakas

– Parasta tässä on tyytyväinen ja iloinen asiakas. Olen aina tykännyt siitä, että voin auttaa muita ihmisiä. Asiakkaat ovat kiitollisia, että saavat asua kotona. Se on heille kullanarvoinen asia, Seija Kakko kertoo.

Matkailu- ja ravintola-ala ottaisi ilomielin vastaan

Toinen työvoimapulasta kärsivä ala on matkailu- ja ravitsemusala, jota korona on koetellut kovalla kädellä kohta kaksi vuotta. Epävarmuudessa moni nuori työntekijä on vaihtanut alaa ja työvoimapula on armoton.