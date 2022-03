Yle aloitti uuden uutispodcastin – juontaja Reetta Rönkä: "Annamme mahdollisuuden pysähtyä ja kuulla, mitä uutisotsikoiden taustalla on"

Tiistaina 8. maaliskuuta aloittaneen Ylen Uutispodcastin juontaja Reetta Rönkä kertoo, että viimeiset viikot hän on ollut tulisilla hiilillä. Uuden kynnyksellä on aina kutkuttavaa, mutta erityisen jännittäväksi aloittamisen tekee se, että nyt eletään historiallisia aikoja.

– Ihmisillä on todella iso tiedonjano ja hyvin tehdylle, luotettavalle uutisjournalismille on tarvetta. Haluamme antaa ihmisille podcastin myötä mahdollisuuden pysähtyä ja kuulla, mitä uutisotsikoiden taustalla on, Rönkä kertoo.

Arkisin kello 16.00 ilmestyvä Uutispodcast syventyy aina yhteen aiheeseen kerrallaan. Ensimmäisessä jaksossa vieraana oli Ukrainasta useamman viikon raportoinut ulkomaantoimittaja Antti Kuronen.

Siinä missä tyypillisen radion uutisjutun kesto on kaksi minuuttia, Uutispodcastissa aikaa aiheelle on kymmenkertaisesti. Rönkä sanoo, että pidempi kesto mahdollistaa monipuolisemmat kerrontakeinot ja aiheen pintaraapaisua syvemmän käsittelyn.

– Podcastissa kuulija pystytään viemään runsaan audiomateriaalin voimin uudenlaisiin maisemiin. Podcastien etu on myös siinä, että niitä voi kuunnella tehdessä jotain muuta, Rönkä sanoo.

"Jo oli aikakin, että Yle alkaa tehdä päivittäistä uutispodcastia"

Uutisista ja ajankohtaisaiheista ennustettiin podcastien suurta trendiä jo useampi vuosi sitten.

Kansainvälisesti niiden suosio onkin suurta. Varsinkin Yhdysvaltojen kaltaisissa maissa on laatulehtien tuottamille, syventäville päivittäispodcasteille kova kysyntä. Esimerkiksi New York Timesin The Daily mainitaan toistuvasti onnistuneena esimerkkinä.

Suomessa suosiota ovat saavuttaneet Helsingin Sanomien Uutisraportti ja Ylen jo päättynyt Takaisin Pasilaan -uutispodcast, mutta audiotarjonnan meressä lajia on ollut toistaiseksi meillä niukasti tarjolla. Syitä on useita, yksi keskeinen on uutispodcastien tekemisen kalleus. Ne vaativat paljon työtä ja resursseja laadukkaasta äänisuunnittelusta lähtien.

Vuodesta 2015 lähtien Uutisraporttia luotsannut ja vuoden verran päivittäin ilmestyvää HS Vision podcastia (siirryt toiseen palveluun) tehnyt Helsingin Sanomien tuottaja Tuomas Peltomäki toivottaa Uutispodcastin tervetulleeksi.

– Jo oli aikakin! Olin jo odotellut, että milloin Yle lähtee tekemään päivittäistä uutispodcastia! Sehän on Ylen tulevaisuuden kannalta aivan eksistentiaalinen kysymys. Ylenhän on pakko tehdä se, Peltomäki sanoo.

Peltomäen mielestä Ylen podcastin tulee kilpailla nimenomaan resursseilla: panostamalla äänisuunnitteluun ja laatuun, jos muut mediat tavoittelevat kuulijoita henkilövetoisilla podcasteilla.

– Mukaan vaan! Kilpailu tekee mediakentällä aina hyvää, Peltomäki toteaa.

Juontaja-toimittaja Heikki Valkama tiukkaa haastateltavaa Ylen Uutispodcastin nauhoituksissa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

“Elämme audion renesanssia”

Hupparihörhö-blogistaan tunnettu Sami Kuusela on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien muun muassa kuunnelmia, radiodokumentteja, Apinalaatikko-nimistä ajankohtaispodcastia ja toiminut A-lehtien podcast-tuottajana.

Jälkimmäisessä roolissaan hän ennusti uutispodcasteille suurta tulevaisuutta vielä pari vuotta sitten. (siirryt toiseen palveluun)

Nyt mieli on muuttunut. Kuusela on viimeiset puolitoista vuotta lähes päätoimisesti pohtinut, millaista sisältöä ihmiset luureihinsa kaipaavat ja miten siitä voi tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Sami Kuusela perusti tiettävästi maailman ensimmäisen internetin äänisuunnittelutoimiston jo vuonna 1997. Sen jälkeen kenttä on muuttunut melkoisesti. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kuuselan mielestä on ymmärrettävää, että uutispodcastit menestyvät Yhdysvalloissa. Suomessa hän ei näe niille tarvetta. Täällä on muutenkin laadukasta tarjontaa.

– Jenkeissä voi olla suuri tarve mahdolisimman laadukkaalle tiedonvälitykselle, koska siellä on niin paljon mediapaskaa ilmassa. Mitä saadaan, jos podcastiin tulevat samat tyypit viisastelemaan vaikka koronasta, kuin missä tahansa ajankohtaisohjelmassa? Yleisö on vaan pienempi.

Kuuselan mielestä on joka tapauksessa hienoa, miten suurta audion kysyntä on, ja miten se kasvaa.

– Olen ihan liekeissä siitä, että me eletään nyt audion renessanssia. Pelkäsin jo, että monimuotoinen ääni olisi kuolemassa.

“Podcastit ovat säilyketavaraa”

Mielipiteet hetkeksi sikseen. Soitetaan tutkijalle. Onko uutispodcastille kysyntää vai ei? Mitä sanoo tutkimus?

Journalistiikan yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi Tampereen yliopistosta kaivaa esiin Reuters Instituutin dataa podcastien käytöstä eri valtioissa.

– Kyselyiden perusteella näyttää siltä, että uutis- ja ajankohtaispodcastien kysyntä ei ole noussut yhtä jyrkästi sellaisissa maissa, joissa on vahva julkisen palvelun radio.

Ala-Fossi kertoo, että podcastit ovat olleet tavattoman suosittuja esimerkiksi Turkissa, jossa media on tiukasti kontrolloitu ja ihmisillä suuri sensuroimattoman tiedon tarve.

Ylen Uutispodcastin jaksot eivät ole veljiä keskenään: yhtä jaksoa voidaan tehdä kaksi päivää, toista muutama tunti. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Podcastit ja uutiset ovat vähän kehno pari Ala-Fossin mielestä siksi, että uutiset ovat luonteeltaan nyt ja tässä -tapahtumia, kun taas podcastit ovat lähtökohtaisesti säilyketavaraa.

– Jos podcast olisi keksitty sata vuotta sitten, niin niitä olisi varmaan tehty äänilevyinä. Ne ovat aina tallenteita.

Jotta uutispodcast löytäisi myös Suomessa yleisönsä, täytyy sen Ala-Fossin mielestä pystyä tarjoamaan jotain, mitä jo olemassa olevat ohjelmakonseptit eivät tarjoa.

Mitä vastaa epäilijöille Uutispodcast-konseptin suunnittelija Olli Seuri?

"Uutispodcast on suosituin journalistinen genre"

Perässähän tässä tullaan, Olli Seuri myöntää. Suomi on lajityypin levinnäisyydessä jäljessä paitsi Yhdysvaltoja niin myös muita Pohjoismaita.

Genren suosio maailmalla on auttanut määrittelemään, mitä uutispodcast voisi olla ja miksi sellainen tarvitaan.

– Uutispodcastit ovat tällä hetkellä selvästi suosituin journalistinen genre. (siirryt toiseen palveluun) Esimerkiksi Yhdysvalloissa podcasteista prosentti kuuluu uutisgenreen, mutta kuuntelusta niiden osuus on kymmenen prosenttia.

Esimerkiksi Tanskan radion vastaava tuote veti jo ensimmäisenä vuotenaan 450 000 viikkokuuntelijaa.

Olli Seuri sanoo olevansa yksi niistä monista, joiden mielestä Yle tarvitsi oman uutispodcastin. Kuva: Laura Railamaa / Yle

Seuri arvelee, että Ylen kaltaiset mediatalot ovat päässeet lajissa liikkeelle hitaasti, koska radiota ja televisiota tekeville yhtiöille podcastit tuntuivat pitkään päällekkäiseltä tekemiseltä.

Ajankohtaisaudioita oli jo – kuten Sami Kuuselakin huomautti – pilvin pimein.

Uutispodcast ei tietenkään voi olla samalla tavalla sormi pulssilla kuin vaikka suora lähetys. Silti Seuri ei allekirjoita Tampereen yliopiston Ala-Fossin väitettä, että se olisi liian hidas väline uutisiin.

– Eivät ihmiset varmasti kuluta ainakaan alkuun esimerkiksi Ukrainan sotaa uutistapahtumana ensisijaisesti podcastina. Arkisessa uutisrytmissä meillä on kuitenkin tosi paljon hajanaista tietoa, ja ihmiset kaipaavat myös mahdollisuutta pysähtyä ja päivittää itseään jonkin aiheen äärellä. Siihen podcast sopii.

Uutispodcast on paitsi syväsukellus ajankohtaisaiheisiin, niin myös yksi vastaus yleisön kasvavaan audionkaipuuseen, Seuri summaa.

– Tulevaisuudessa yhä enemmän sitä, mitä nyt kulutetaan tekstinä, kulutetaan audiona. Meidän silmät ja kädet ovat koko ajan sidottuja milloin mihinkin. Ihmiset kaipaavat sisältöä siirtyessään paikasta toiseen, kokatessaan tai vaikka töitä tehdessään.

Ylen Uutispodcast aloitti 8. maaliskuuta. Uusi jakso julkaistaan joka arkipäivä Yle Areenassa kello 16. Juontajina vuorottelevat Reetta Rönkä ja Heikki Valkama. Podcastia voi kuunnella tästä.