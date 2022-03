Käänne tapahtui ympäri Suomea hetkessä: Diesel on nyt kalliimpaa kuin 95E-bensiini yli 20 paikkakunnalla

Venäjä, Venäjä, Venäjä

Polttoaineketjut eivät erottuneet tässä suhteessa toisistaan. Ysivitosta kalliimpaa dieseliä sai suurien ketjujen yksittäisiltä jakamoilta. Hintaerot ovat kuitenkin pienet. Yleensä diesel on näissä nyt 1-4 senttiä kalliimpaa kuin ysivitonen.

– Tilanne on muuttunut rajusti viime päivinä. Niin dieselin kuin bensiinin ostohinnat ovat kallistuneet huoltamoketjuille, mutta dieselin vielä suhteessa enemmän kuin bensiinin, Viksten selvittää dieselin kallistumista.

Kallistuneet hinnat johtuvat pitkälti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Sen seurauksena venäläistä raakaöljyä on alettu boikotoimaan, mistä on seurannut hintojen nousua öljymarkkinoilla.

– Kyllä trendi on kääntynyt niin, että diesel maksaa enemmän kuin bensiini ja se voi jatkua. Kokonaisuudessaankin polttoaineiden hinnat ovat nousussa, Viksten sanoo.

Tolppahinnat elävät

Perinteisesti diesel on ollut "aina" halvempaa kuin bensiini. Takavuosina ero oli helposti kymmeniä senttejä litralta. Pikkuhiljaa ero on kuitenkin kaventunut ja nyt diesel on yleisesti samanhintaista tai vain hiukan edullisempaa kuin ysivitonen.