"Maailma on sijoiltaan" – yli 400 vuotta vanha parahdus on taas piinaavan ajankohtainen, kun kaikkien aikojen klassikko tuodaan tähän päivään

Kansallisteatterissa on alkamassa Hamletin näytös ja Tanskan prinssi äyskii eturampissa ruumispussille.

Kuvaan kiteytyy Hamletin uusi tulkinta. William Shakespearen yli 400 vuotta vanhaa klassikkoa on katsottu nykylasien läpi. Erityisesti sukupuoleen liittyvistä oletuksista on löytynyt päivitettävää.

– Miehen kuva, jonka haluan tuoda näyttämölle, on hauras, huokoinen ja liukuva, ei välttämättä mihinkään yhteen tiettyyn maskuliinisuuden muottiin soljahtava, hän luonnehtii.

Hamletin rakastettu Ofelia on näytelmässä määritetty suhteessa miehiin, isäänsä Poloniukseen ja veljeensä Laertesiin. Ofelian hahmo on Shakespearen jäljiltä passiivinen ja ajelehtiva.

Hamletilla ja Ofelialla samat roolipaineet

– Heidän tilanteensa on sama. He joutuvat kohtaamaan samat roolipaineet, ja “olla vai ei” on yhtä lailla Ofelian kysymys, ohjaaja Samuli Reunanen sanoo.