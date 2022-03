Sota Euroopan vilja-aitassa teki ruuasta ennätyskallista – ruokakriisistä voi seurata uusia konflikteja, sanovat tutkijat

Ukrainaa voi perustellusti pitää Euroopan vilja-aittana. Maa on yksi maailman tärkeimmistä ohran, vehnän, auringonkukkaöljyn ja maissin viejistä.

Ja kun vilja-aitassa soditaan, heijastuvat sen vaikutukset laajalle maailman ruokaketjuihin. Tutkijoiden mukaan käsillä on globaalin ruokaturvan heikkeneminen.

Ukrainan lisäksi myös Venäjällä on tärkeä rooli maailman ruokamarkkinoilla. Yhdessä nämä maat muodostavat noin kolmanneksen maailman vehnän viennistä. Venäläistä ja ukrainalaista vehnää syödään etenkin Pohjois-Afrikan maissa, kuten Egyptissä.

Sota on aiheuttanut häiriöitä sekä Venäjän että Ukrainan maataloustuotteiden toimittamiseen. Keskiviikkona Ukrainan hallitus kertoi kieltävänsä kriittisten maataloustuotteiden kuten vehnän, maissin ja lihan viennin kokonaan.

Hinnat nousevat rajusti

Nyt tilanne on entistä synkempi. Sota Ukrainassa synnyttää maailman ruokamarkkinoille merkittävän tarjontashokin, sanoo vanhempi tutkija Kalle Hirvonen . Hän työskentelee kansainvälisessä maatalouteen ja ruokaturvaan keskittyvässä IFPRI-tutkimuslaitoksessa sekä YK-yliopiston kehitystaloustieteen UNU-WIDER-tutkimusyksikössä.

– Tällainen tarjontashokki nostaa hintoja rajusti lyhyellä aikavälillä ja todennäköisesti myös keskipitkällä aikavälillä. Huonoja uutisia on luvassa enemmänkin, sillä energian hinta on nousussa ja se aiheuttaa lisää ruuan hintapaineita, jotka yleensä näkyvät kuluttajien ostoskorissa.

Vehnän maailmanmarkkinahinta on jo kohonnut. Vehnäfutuurien arvo Chicagon pörssissä on noussut voimakkaasti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämä johtuu Luken Karikallion mukaan ennen muuta niistä riskeistä, jotka sota on luonut Venäjän ja Ukrainan vehnän vientiin.