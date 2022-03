Siviilejä evakuoitu kahdesta ukrainalaiskaupungista – Ukrainan mukaan venäläiset tulittaneet Mariupolin evakuointireittiä

Tulitauko on tänään pitänyt useita tunteja Sumyssa lähellä Harkovaa Koillis-Ukrainassa. Kaupungissa sijaitsee iso yliopisto, jossa on opiskellut lähes 2 000 ulkomaalaista opiskelijaa.

Osa heistä on lähtenyt pakoon jo aiemmin.

Ukrainan viranomaisten mukaan satoja ulkomaalaisia, muun muassa intialaisia, oli tänään evakuoitujen joukossa. Sumy on kärsinyt pahoin Venäjän ilmaiskuista. Paikallisten viranomaisten mukaan 21 siviiliä, heidän joukossaan kaksi lasta, kuoli pommituksissa eilisiltana.

Siviilit keskellä tulitusta

Irpinistä lähellä Kiovaa evakuointi on myös jatkunut päivän aikana. Kaupungista oli iltapäivään mennessä evakuoitu 3 000 ihmistä.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti aiemmin, että tänään avataan useita poistumisreittejä, mutta evakuointi on onnistunut vain Sumysta ja Irpinistä, mikä sinänsä on jo merkittävä edistysaskel verrattuna viime päivien tapahtumiin.

Mariupolissa evakuointi peruuntui jälleen

Ukrainan mukaan venäläisjoukot tulittivat evakuointireittiä. Venäjä on puolestaan syyttänyt ukrainalaisjoukkoja evakuointien sabotoimisesta.

Odessassa pelätään venäläisten hyökkäystä

Eri puolilla Ukrainaa ihmiset pyrkivät edelleen turvaan omin neuvoin. Mustanmeren rannikolla Odessassa on viime päivinä kerrottu kovasta tungoksesta kaupungin rautatieasemalla.

Ihmisiä on myös paennut kohti Romaniaa ja ylittänyt Tonavan autolautoilla.

Odessassa on ollut pääosin rauhallista, mutta Venäjän odotetaan aloittavan hyökkäyksen kaupunkiin lähiakoina.

Kuva: Alessandro Serrano'/AGF/Shutterstock/All Over Press

YK:n mukaan Ukrainasta lähteneiden pakolaisten määrä on nyt noussut yli kahden miljoonan.

Sairaalat tulilinjalla

Humanitaarinen tilanne pahenee koko ajan. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan iskut ambulansseihin ja sairaaloihin ovat lisääntyneet nopeasti. Terveydenhuoltoon on kohdistunut ainakin 16 iskua, joissa on kuollut yhdeksän ihmistä.

WHO ei ole ottanut kantaa siihen, mikä taho on syyllinen. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on pommittanut myös sairaaloita.