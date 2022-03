Metsäteollisuus joutuu uudenlaiseen puntariin, kun ministeri Emma Kari laskee luontokadolle hinnan euroissa – “Metsien arvoa ei voi mitata vain puukuutioissa”

Muun muassa tämä kysymys on olennainen, kun ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr.) käynnistää selvityksen talouden ja luonnon monimuotoisuuden välisistä kytköksistä Suomessa.

Karin selvityksen esikuvana on Dasguptan raportti, joka julkaistiin vuosi sitten. Raportti on taloustieteilijä Patha Dasguptan laaja selvitys siitä, mitä taloudellista hyötyä monimuotoisuudesta on ja miten luontokadon hinta voidaan laskea.