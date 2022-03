Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen: Yliopistolakiin tulossa muutos, joka mahdollistaa dosentin arvonimen poistamisen

– Yliopistolaissa on tietynlainen puute siten, että ei ole säännöstä, jonka nojalla dosentin arvo voitaisiin peruuttaa, jos dosentti toimii tavalla, joka on yleisesti tutkimusetiikan tai tieteen koskemattomuuden tai dosentuurin myöntäneen yliopiston arvon tai maineen kannalta vahingollista tai haitallista, Kurvinen kertoo Ylelle.

Lakimuutosta valmistellaan yhteistyössä muun muassa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n kanssa. Tavoitteena on, että valmisteltu lakiehdotus viedään hallitukselle tämän vuoden aikana.

– Aloite tähän on tullut yliopistoyhteisöltä ja suomalaisilta korkeakouluilta. Olen pyytänyt heiltä muotoiluja siitä, mikä heidän mielestään olisi sopiva kriteeristö, jolla dosentin arvo voidaan peruuttaa, Kurvinen sanoo.

Kriteeristö dosentin arvonimen poistamiseksi on vielä auki.

Kurvisen mukaan lakimuutos voi tulla tarpeeseen monessakin tilanteessa, jos jonkin yliopiston dosentti toimii tieteentekijän arvolleen sopimattomasti. Lakimuutos on myös yksi keino puuttua vahingolliseen informaatiovaikuttamiseen, vihapuheeseen ja valepropagandaan.

– Tätä ei pidä nähdä yksittäisen henkilön tai tapauksen kautta, mutta totta kai on selvää, että tämä on yksi keino puuttua vääränlaiseen informaatiovaikuttamiseen, jota voidaan tehdä vaikkapa akateemisen arvonimen kautta, Kurvinen sanoo.

Helsingin yliopistolle yhteydenottoja

Helsingin yliopisto on saanut useita yhteydenottoja liittyen oikeussosiologian ja kriminologian dosentti Johan Bäckmaniin , joka on kerännyt huomiota muun muassa kärkkäillä Putin-myönteisillä kommenteillaan.

Yhteydenotoissa on toivottu Bäckmanin dosentin arvonimen poistamista. Asiasta on keskusteltu vilkkaasti myös sosiaalisessa mediassa. Nykyinen yliopistolaki ei mahdollista dosentin arvonimen poistamista.

– Keskustelua on käyty Helsingin yliopistossa jälleen. Ainakin yliopistojen rehtorien neuvosto keskusteli asiasta vastikään. Laki ei kuitenkaan vielä mahdollista arvonimen poistoa, sanoo Helsingin yliopiston kanslerinsihteeri, rikosoikeuden professori Sakari Melander .

Helsingin yliopisto on selvittänyt yleisesti dosentti-arvonimen poistoa jo vuonna 2012. Tuolloin Johan Bäckman nostatti kohun väittäessään valheellisesti venäläisessä keskusteluohjelmassa, että Suomessa venäläisäitien lapset otetaan huostaan.

– Suomessa on virallinen suositus, jonka mukaan venäläisäideiltä pitää ottaa lapset huostaan, koska Venäjällä valtio muka suosittelee lasten lyömistä. Äiti syyllistyy siis rikokseen. Hän on syyllinen, koska hän on venäläinen, Bäckman sanoi vuonna 2012.