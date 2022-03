Analyysi: Eurooppa pelkäsi uutta pakolaiskriisiä vuosikausia – nyt Ukrainasta tuli enemmän pakolaisia kuin Syyriasta, eikä kukaan ole huolissaan

Tätä kirjoittaessa Ukrainasta on paennut yli 2 miljoonaa ihmistä (siirryt toiseen palveluun) . Huomenna luku on todennäköisesti jo lähellä 2,5 miljoonaa, sillä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan pakolaismäärät ovat viime päivinä vain kasvaneet.

Euroopassa lähin vertailukohta Ukrainan sodan pakolaismääriin on toinen maailmansota ja sen vuoksi kotimaansa jättäneet 11 miljoonaa pakolaista.

2000-luvun suurin pakolaiskriisi, Syyrian sota, on 11 vuoden aikana pakottanut 6,8 miljoonaa ihmistä pakenemaan ulkomaille.

Heistä Eurooppaan on tullut runsas miljoona, siis vähemmän kuin Ukrainasta kahdessa viikossa. Kuten nyt Ukrainan sodassa, myös Syyriassa selvästi suurin osa pakolaisista on jäänyt naapurimaihin.

Osa Syyriankin pakolaisista on päätynyt yrittämään Eurooppaan Välimeren kautta. Se oli EU:n rajavalvontaviranomaisen Frontexin mukaan vuonna 2021 käytetyin luvaton tie Eurooppaan.

Koko vuoden aikana Eurooppaan saapui Välimeren yli noin 100 000 ihmistä. Matkalla on kuollut ainakin 1 500 ihmistä (siirryt toiseen palveluun) .

He ovat päässeet lähtemään nopeasti, koska tiet ovat kunnossa ja monilla on auto. Ukrainassa passin on saanut helposti, eivätkä ukrainalaiset tarvitse viisumia Schengen-maihin.