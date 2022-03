Galina ja Olga ottivat mukaan Eva-vauvan, rahaa ja paperit – he pakenivat sotaa vailla päämäärää ja päätyivät hotelliin Kirkkonummelle

Kirkkonummella Hotelli Silmussa majoittuu kymmeniä Ukrainasta paenneita naisia ja lapsia. He ovat kiitollisia turvallisesta majapaikasta Suomessa, mutta pelkäävät kotimaahansa jääneiden läheistensä puolesta.

Kun Länsi-Ukrainaa alettiin pommittaa, Lvivin kaupungissa asuvat Galina ja hänen tyttärensä Olga päättivät paeta.

He pakkasivat mukaan rahaa, asiapaperit ja kalleimman aarteensa.

– Eli lapsenlapseni, Galina sanoo.

Hän istuu Kirkkonummella Hotelli Silmun aulassa pieni Eva sylissään. Ikää vauvalla on vain hieman alle kaksi kuukautta.

Haastateltavat esiintyvät jutussa poikkeuksellisesti vain etunimillään.

Galina kertoo, että hänelle ja Olgalle tärkeintä oli saada lapsi turvaan.

– Ukrainassa tapetaan lapsia. Se on todella pelottavaa. [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin käsissä on meidän ukrainalaisten lastemme verta.

Kirkkonummella Hotelli Silmussa majoittuvat muiden muassa oikealta vasemmalle kuvattuna Olga, Eva (vauva Olgan sylissä), Valentina, Galina, Irina, Markijan, Nadja, Veronica, Irina, Uljana, Alla ja Larisa. Kuva: Matti Myller / Yle

Naiset eivät tienneet, minne pakomatka johtaisi. He pääsivät Puolaan, jossa he saivat apua paikalisilta vapaaehtoisilta. Eräältä mieheltä he saivat kyydin Suomeen.

Galina on suunnattoman kiitollinen saamastaan tuesta niin Puolassa kuin Suomessakin.

– Täällä on sentään turvallista. Emme tiedä, mitä Putinilla on mielessä. Ehkä hän hyökkää kuukauden tai parin kuluttua Puolaan. Emme tiedä, mitä hänen päässään liikkuu. Luulemme, että lasten on turvallisempaa olla Suomessa.

Ukrainaan jäivät vielä hänen miehensä ja poikansa. Galina kuvailee tilannetta todella pelottavaksi.

– Kuvitelkaa sekunniksi, että teiltä viedään lämmin koti, toimeentulo ja ylellinen elämä. Lähdette pois tietämättä minne, ettekä tiedä, mitä teitä odottaa. Maailma, pysäyttäkää sota, hän vetoaa.

Hotelliyrittäjä Virve Walander pitää huolen siitä, että hotellissa majoittuvilla ukrainalaisilla on yösija ja aamupalaa. Kuva: Matti Myller / Yle

Sana majoituspaikasta hotellissa lähti leviämään

Hotellin Silmun ovet ukrainalaisille on avannut yrittäjä Virve Walander. Kaikki lähti siitä, kun hotellissa työskentelevän ukrainalaispariskunnan lasta haluttiin lähteä pelastamaan sodan keskeltä.

Pian operaatio paisui.

– Löytyi toinen pariskunta Suomesta. Heillä oli Ukrainassa neljä lasta. Hoidimme asian niin, että he järjestivät lapset Puolan rajalle, josta työntekijäni haki kaikki lapset Suomeen, Walander kertoo.

Keskiviikkona hotellissa majoittui 26 ukrainalaista, ja sunnuntaihin mennessä heitä tulee olemaan siellä jo yhteensä 40. Kyselyitä uusista majoittujista tulee yhä, sillä Walanderin työntekijät ja hotellissa jo majoittuvat ukrainalaiset ovat levittäneet sanaa.

– Äidille ja kuudelle lapselle on vielä kysytty paikkaa, mutten tiedä, pystynkö ottamaan heitä. Alamme olla äärirajoilla siinä, kuinka paljon pystymme hyväntekeväisyyttä tekemään. Tilasimme juuri öljyä, jonka hinta on sodan takia tuplaantunut. Myös sähkön hinta on kovassa nousussa, Walander kertoo.

Ukrainalaisille on lahjoitettu kasoittain vaatteita, joista he voivat valita itselleen ja lapsilleen sopivia. Kuva: Matti Myller / Yle

Vaatteista ja tavaroista ei hotellilla onneksi ole pulaa. Walander pyysi paikallisista Facebook-ryhmistä apua keräykseen heti, kun sai kuulla ensimmäisten majoittujien saapumisesta.

Nyt hotellista löytyy valtava ilmaiskirpputori.

– Siellä on lahjoituksena tulleita vaatteita, hygieniatarvikkeita, äidinmaidonkorviketta ja kaikkea mahdollista, mitä he tarvitsevat. Lisäksi Suomen Punainen Risti toimittaa ruoka-apua ja auttaa psykososiaalisessa tuessa.

Hotelli Silmussa majoittuvat Valentina (vasemmalla) ja Irina näyttävät, mitä he pystyivät pakkaamaan mukaansa lähtiessään Ukrainasta. Kuva: Matti Myller / Yle

Kuvassa Valentinan ja Irinan huonetta Hotelli Silmussa. Kuva: Matti Myller / Yle

Siskokset Nadja ja Irina lapsineen pääsivät pakoon, muu perhe ei

Lvivin läheisyydessä asuvat siskokset Nadja ja Irina joutuivat jättämään kotinsa pelastaakseen lapsensa. Nadjalla on yksi lapsi ja Irinalla kolme.

– Pystyimme lähtemään suhteellisen rauhallisissa merkeissä, mutta rajalla jouduimme odottamaan vuoroamme sireenien soidessa. Vietimme kolme päivää Puolassa ja sieltä tulimme tänne. Halusimme päästä kauemmas, Irina kertoo.

Lvivin läheltä siskonsa ja lastensa kanssa paennut Irina on kiitollinen Suomesta saamastaan avusta. Kuva: Matti Myller / Yle

He kokevat olevansa onnekkaita päästyään Suomeen turvaan. Heidän ajatuksensa ovat yhä Ukrainassa, jossa muun muassa heidän siskonsa, äitinsä ja miehensä ovat vieläkin.

– Monet sukulaisemme ja tuttavamme ovat viettäneet seitsemän päivää pommisuojassa ilman ruokaa. Siellä järjestetään humanitaarisia käytäviä, mutta ihmiset eivät pääse lähtemään turvallisesti pois, koska siviilejä ammutaan, Irina sanoo.

Nadja (oikealla) ja Veronica, Markijan ja Mikola (lattialla) Hotelli Silmun leikkihuoneessa. Kuva: Matti Myller / Yle

Siskokset kertovat olevansa todella kiitollisia Suomesta saamastaan avusta ja siitä, kuinka maailman maat auttavat Ukrainaa. Nadja kuitenkin toteaa, että samaan aikaan hänestä tuntuu, että Ukraina on jätetty yksin ilmatorjunnan suhteen.

– Luemme tietoa asetoimituksista ja lääkeavusta, mutta tarvitsemme maailmalta apua ilmatilan sulkemiseksi. Haluaisin, että tämä kansamme ja presidenttimme pyyntö kuultaisiin, hän painottaa.

Hän korostaa, että humanitaarinen tilanne maassa on kriittinen ja että kansalaiset tarvitsevat nyt apua pakoon pääsemisessä.

– Tuttavani tuttu tapasi talonsa rappukäytävässä ihmisiä, jotka olivat tulleet junalla Keski-Ukrainasta, jonne keskittyy nyt suurin osa hyökkäyksistä. Siellä oli olkapäänsä murtanut mies ja nainen, jolla on pieni vauva. Ihmiset pakenevat kaikin keinoin junilla, ja monet ovat vaikeassa henkisessä tilassa, mutta monilla on myös fyysisiä vammoja.

Veronica ja hänen äitinsä, tätinsä ja serkkunsa matkustivat useita päiviä ennen Suomeen saapumista. Kuva: Matti Myller / Yle

"Miksi siviilien pitää kärsiä", kysyvät serkukset Alla ja Larisa

Serkukset Alla ja Larisa olivat viemässä lapsia päivähoitoon kotikaupungissaan Vinnytsjassa läntisessä Ukrainassa, kun ohjuksia alettiin ampumaan.

Säikähtäneenä Allan lapsi pyysi äitiään keittämään teetä, mutta kun pommit alkoivat jytistä, teenjuonti unohtui.

– Hän tarttui minua käsistä ja kysyi että äiti, mitä tapahtuu. Sanoin hänelle, että kaikki tulee olemaan hyvin, koska olemme vahvin kansa ja voitamme kaikki. Sitten meille soitettiin, että päivähoito on peruttu, koska olemme nyt sodassa.

Serkukset Larisa (vasemmalla) ja Alla pelkäävät Ukrainaan jääneiden miestensä ja sukulaistensa puolesta. Kuva: Matti Myller / Yle

Serkusten ja heidän lastensa matka Suomeen oli raskas ja kesti yhteensä viisi vuorokautta. He menivät ensiksi junalla Puolaan, Puolasta bussilla Viroon ja sieltä laivalla Suomeen.

Alla ei voi ymmärtää, miksi siviilit ovat joutuneet keskelle sotaa.

– Miksi joudumme pakenemaan ja lapsemme joutuvat kärsimään henkisesti ja pelkäämään sotaa? Emme ole tehneet Putinille mitään. Sotisivat keskenään, miksi siviilien pitää kärsiä?

Serkusten miehet ja sukulaisia ovat yhä Ukrainassa. He kertovat voivansa pitää yhteyttä toisiinsa internetin avulla. Huoli heistä on kova.

– Meille annetaan täällä kaikki tarvitsemamme. Olemme kiitollisia siitä. Haluamme vain, että taivaan yllä olisi rauha.

Haastateltavien antamat ukrainankieliset kommentit käänsi Yle Novostin toimittaja Maxim Fedorov.

