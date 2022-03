Venäjän joukoilla alkaa olla hyökkäysvalmius Kiovaan, arvioi asiantuntija – "Tyyntä myrskyn edellä"

– Tulitauko indikoi, että Venäjä on saavuttanut sen hyökkäysvalmiuden, mitä seuraava sodanvaihe edellyttää. He tarjoavat Ukrainalle mahdollisuutta käynnistää neuvottelut. Tulitauko mahdollistaa myös evakuointeja, mikä edeltäisi sotilasoperaatiota. Tietyllä tavalla tyyntä myrskyn edellä, kuvailee Kajanmaa.

Laajempaa hyökkäystä on ennakoinut myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War. Se arvioi maanantaina, että Venäjä hyökkää Kiovaan vielä tällä viikolla.