Huoltoasemien pöydissä ex-kukkatarhurin ideaa pidettiin hulluna – kaavailee isoja pajupeltoja eri puolille maata: "Tanskan kollega sanoi, että puhelin soi koko ajan"

Kovat kasvusuunnitelmat

''Kuka hullu laittaa pajua pellolle kasvamaan?''

Kun tarpeeksi iso pajuviljelmä on saatu istutettua, Suutarin tarkoituksena on perustaa sen kylkeen tuotantoyksikkö, joka alkaa valmistaa biohiiltä. Suutarin mukaan suunnitelmat ovat valmiina, ja tuotantoyksikölle on jo olemassa myös operaattori.

– Jokaisella paikkakunnalla on ne bensa-asemat, joissa on parlamentti koolla. Monta kertaa se parlamentti on sitä mieltä, että kuka hullu laittaa pajua pellolle kasvamaan. Moni on kysynyt minulta, minkä takia. Sanon, että rahan takia.