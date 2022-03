Putinin sisäpiiriä tutkinut brittitoimittaja Ylelle: Ukrainan sotaa kannattaa vain pieni ryhmä Kremlissä – "Tietenkin Putinin täytyy lähteä"

Samaa mieltä on myös Reutersin tutkiva toimittaja Catherine Belton , joka toimi vuosia Financial Timesin kirjeenvaihtajana Moskovassa.

– Hän keskustelee vain kovan linjan neuvonantajiensa kanssa tällä hetkellä. He ovat Putinin KGB-liittolaisia Pietarista kuten Bortnikov, Patrushev ja Setšin. Näyttää siltä, että he ovat Ukrainan sodan kovimpia kannattajia, Belton sanoo.

– Heillä on yhä asema eliitissä, mutta pääsy Putinin pakeille on heikkoa. Ainakaan heillä ei tunnu olevan vaikutusta presidentin päätöksentekoon, Ulkopoliittisen instituutin (Upi) vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin käy raakaa sotaa Ukrainassa. Putinin sisäpiiri on vuosien varrella vain kutistunut kutistumistaan, ja nykyään vallan ytimessä on vain kourallinen luotettuja. Tässä Uutispodcastin jaksossa Putinin pientä sisäpiiriä analysoi tutkija Sinikukka Saari.

Miten järjestelmä toimii?

Mutta miten Putin on rakentanut Venäjälle järjestelmän, jossa eliitti on ainakin tähän asti pitänyt johtajan puolta?

Mitä eliitti ajattelee sodasta?

– Suurin osa Moskovan elinkeinoelämän eliitistä on tällä hetkellä kauhuissaan. He ovat kauhuissaan, koska he näkevät yli 30-vuotisen elämäntyönsä romahtavan silmiensä edessä. Ja he ovat ihmisiä, jotka seuraavat riippumatonta mediaa. Tietenkin Putinin täytyy lähteä, Belton sanoo.