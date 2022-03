Energiaturpeen kysyntä sai Neovan eli entisen Vapon perumaan syksyisen päätöksensä tuotannon lopettamisesta

Se alkaa nostaa jyrsinturvetta jo ensi kesänä ainakin Itä-Suomessa, jota koskee erityisesti venäläisen energiapuun tuon tiin liittyvä epävarmuus. Neovalla on runsaasti levossa olevia ja ympäristöluvitettuja energiaturpeen tuotantoalueita valmiudessa myös muualla maassa.

Neova ilmoitti viime vuoden lopulla lopettavansa energiaturpeen tuotannon kokonaan, mutta nyt kysyntä on hetkessä muuttunut.

– Asiakkaat ovat olleet nyt aktiivisesti meihin yhteydessä. Monella on huoli huolto- ja toimitusvarmuudesta. Se tarkoittaa sitä, että näin nopeassa käännöksessä turve on toimiva ratkaisu, jota on onneksi vielä saatavissa Suomessa, sanoo Neovan turvetuotantojohtaja Pasi Rantonen.