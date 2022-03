Pieni lukio käyttää järeitä keinoja houkutellakseen opiskelijoita, ja se tepsii: espoolainen Lumi Renvall valitsi Sysmän

– Läppäri annetaan omaksi, autokoulusta maksetaan teoria- ja ajotunnit, uimahallin ja kuntosalin käyttö on ilmaista ja asumiskustannukset kohtuulliset, Renvall luettelee.

– Meillä on tarkoitus avata lukiokursseja niitä perusopetuksen puolella haluaville. Tätä ei käsittääkseni ole vielä muualla kokeiltu.

Kilpailu voi johtaa pudotuspeliin

Lukioiden määrä on vähentynyt 2000-luvulla sadalla, mutta tähän asti pitkälti saman paikkakunnan lukioiden yhdistymisen seurauksena.

Värrin mukaan kuntien kannattaa miettiä yhdessä naapurikuntien kanssa, kuinka opetus jatkossa järjestetään. Keinoja on lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksesta kaikkeen siltä väliltä.

– Seinät eivät ole tärkeitä, laadukas ja monipuolinen opetus on, Värri toteaa.

Uusia opiskelijoita ulkomailta

Sysmässä uskotaan yhteistyöhön, eikä kilpailua nähdä pitemmän päälle järkevänä. Usko oman lukion säilymiseen on korkealla.

– Täältä on pitkä matka muualle. On viisasta, että kunnassa on fyysisesti olemassa lukio, toteaa rehtori Simo Sinervo.