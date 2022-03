Sairaaloissa on nyt ennätysmäärä koronapotilaita, ja luku voi pian nousta – tuore koronaministeri Aki Lindén ei silti kadu rajoitusten purkua

Samalla uusien koronatartuntojen määrä näyttäisi olevan hiipumassa Etelä-Suomessa, ja epidemian painopiste on siirtymässä pohjoisemmaksi Suomea.

Sairaalahoidossa olevien koronatartunnan saaneiden potilaiden on jo nyt korkeammalla kuin koskaan ennen: tuoreimpien tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan osastohoidossa oli keskiviikkona 821 koronatartunnan saanutta ja tehohoidossa 30.

Kaikki sairaalahoidossa olevat koronatartunnan saaneet eivät kuitenkaan ole joutuneet sairalaan koronaviruksen aiheuttaman taudin takia, vaan osalla heistä pääsyy sairaalahoitoon on jokin muu.

Suomi puolestaan luopui viimeisistä ravintoloita ja yleisötilaisuuksia koskevista rajoituksista maaliskuun alussa. Myös koronapassin käytöstä on luovuttu.

– En itse usko, että Tanskan lukuihin nousemme, koska toisaalta nähtävissä on, että tilanne uusien tartuntojen suhteen on nyt tasaantumassa, Lindén sanoo.

Aki Lindén on ensimmäisen kauden kansanedustaja.

– Jätevesipitoisuusmittaukset kertovat, että Etelä-Suomessa on jo mahdollisesti uusien tartuntojen määrä alenemassa, mutta taudin painopiste on siirtynyt pohjoisemmaksi Suomea.

Laajat testaamiset on Suomessa lopetettu. Kuntien tarjomat laboratoriotestit on vuoden alusta asti varattu pääsääntöisesti vain terveydenhuollon työntekijöille sekä vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville.

Tehohoitoa ei enää tarvita niin kuin ennen

Vaikka sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on ennätyskorkealla, on tehohoidon tarve pysynyt tasaisena.

– Me olemme oppineet hoitamaan koronapotilaita yhä tehokkaammin ja tehohoidon tarve on sitäkin kautta vähentynyt. Rokotusten yleistyminen helpottaa kaikkein vaikeimman tautimuodon suhteen, Lindén sanoo.

Koronatartunnan saaneiden kuolemantapausten määrä on pysynyt tasaisen korkealla koko alkuvuoden: kahden viikon ajanjaksolla on raportoitu noin 220–240 kuollutta. Pelkästään alkuvuoden 2022 aikana koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu kaksinkertainen määrä verrattuna koko ensimmäiseen koronavuoteen 2020.