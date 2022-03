Kriisipuhelimet alkoivat piristä Suomessa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan – kriisikeskuksen johtaja: "Turvallisuuden tunne on hävinnyt"

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt yhteydenottoja kriisikeskuksiin ja valtakunnalliseen kriisipuhelimeen.

Huolta on herättänyt pelko maailmansodasta, ydinsodan mahdollisuus ja väestösuojien riittävyys. Hädästä kertovat myös käteisen rahan ja joditablettien hamstraaminen.

Mieli ry:n kriisipuhelimeen on soitettu 400 kertaa pelkästään sodan aiheuttamien tunteiden takia. Sekä Kriisipuhelimen että Sekasin-chatin päivystystä on vahvistettu.

– Ihmisten perusturvallisuus on järkkynyt. Ukrainan tilanne mainitaan lähes jokaisessa puhelussa, vaikka puhelut liittyisivät henkilökohtaiseen kriisiin, Kriisipuhelintoiminnan päällikön Susanna Winter sanoo.

Myös Mikkelin kriisikeskuksessa on puhuttu paljon sodan aiheuttamasta ahdistuksesta ja huolesta. Yhteydenottoja tulee päivittäin. Kriisikeskuksen johtaja Helena Pohjanvirran mukaan moni suomalainen on saattanut jäänyt sotauutisointiin ikään kuin koukkuun.

– Nyt on tärkeää keskittyä arkeen ja pitää huolta itsestä, omasta hyvinvoinnista ja läheisistä. Voimia vielä tarvitaan, koska tämä tilanne todennäköisesti kestää pitkään.

"Vaikutukset tulee olemaan tosi pitkiä"

Mieli ry:n tiedotteen mukaan sota ahdistaa myös nuoria suomalaisia. Kahden viimeisen viikon aikana nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa on käyty yli 170 Ukrainaan liittyvää keskustelua.

– Nykyajan nuorilla on hyvin erilainen nuoruus kuin aiemmin on ollut. Ja tilanne jatkuu yhä. Meidän turvallisuuden tunne on hävinnyt ja vaikutukset tulee olemaan tosi pitkiä, Pohjanvirta sanoo.