"Pelottaa hirveästi", sanoo raskaana oleva Elise Hujanen – kysyimme, millaista on saada lapsi, kun maailma kulkee kriisistä kriisiin

Linnea Mannerista, 31, tuli äiti neljä vuotta sitten. Toinen lapsi syntyi perheeseen 7 kuukautta sitten, keskelle pandemiaa. Elise Hujasen, 33, esikoisen laskettu aika on muutaman viikon päästä. Mitä äidit ajattelevat vanhemmuudesta aikana, jolloin on ok olla huolissaan ja peloissaan? Toimittajana Marjukka Mattila.