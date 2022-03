Polttoaineen kova hinta otetaan kuluttajien kukkarosta matkustaessa ja ostoksilla – Tampereen aluetaksi: korotus nähdään kohtuullisen nopeasti

Polttoaine on nyt kalliimpaa kuin koskaan. Yksityisautoilijoille tämä näkyy tankatessa heti, mutta ennemmin tai myöhemmin vaikutus näkyy myös joukkoliikenteessä, taksihinnoissa ja kauppalaskussa.

Tampereen seudun kuljetusyrittäjien puheenjohtaja Jyrki Tammisen mukaan polttoainekustannukset on noin kolmasosa kuljetusalan yrityksen kuluista. Kun tämä osuus nousee rajusti, on vaikea pysyä perässä. Kaikkia sopimuksia ei ole mahdollista muokata ja tämä tarkoittaa yrittäjälle tappiota.

– Uusilla yrittäjillä on nyt vaikea paikka, että miten tässä pysyy mukana. Tosin on helpompaa kun sopimuksista ja hinnoista vasta neuvotellaan.

Tamminen kertoo, että voimassaolevia sopimuksia on jouduttu neuvottelemaan uusiksi.

Joukkoliikenteen hintoihin ei muutoksia

Tampereen kaupunkiliikenteen (TKL) puheenjohtaja Pekka Pirhonen kertoo, että kustannukset ovat nousseet tuntuvasti ja budjetti on jo ylitetty.

Diesel on nyt kalliimpaa kuin 95E-bensiini yli 20 paikkakunnalla, kuva Tampereelta 9. maaliskuuta.

TKL ajaa noin 40 prosenttia Tampereen seudun joukkoliikenteestä, jonka tilaajana on seudun kunnat. Kun budjetin ylityksen suhteuttaa, se tarkoittaa 4–5 miljoonan vuotuista lisäkulua Tampereen seudun joukkoliikenteelle.

Se, tuleeko kustannusten nousu näkymään lippujen hinnoissa, on pidempi prosessi. Pirhonen arvelee, että hinnantarkastuksia saatetaan kyllä tulevaisuudessa tehdä, mutta kovin nopeasti korotukset ei lippujen hinnoissa näy.

– Se on poliittinen päätös, josta varmasti tullaan keskustelemaan.

Taksiyrittäjillä kova paine

Tampereen aluetaksin toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo, että viesti taksiyrittäjiltä on ollut selkeä.

– Fiilis on murheellinen. Takana on vaikeat ajat koronasulkujen takia ja nyt perään tällainen käsittämätön yhden kululajin nousu.

Kallion mukaan kustannuksissa on jo venytty viime vuosina, joten aika vähän on tehtävissä. Kustannuspaineet on yrittäjillä kovat.