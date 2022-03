Venäjä-riski kurittaa Helsingin pörssiä – esimerkkisalkut näyttävät, miten kävi Venäjä-yhtiöihin sijoittaneelle ja salkkunsa hajauttaneelle

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lyönyt lekalla myös Helsingin pörssiä ja pudottanut monen piensijoittajan salkun arvoa.

Kovan kolauksen on saanut etenkin Nokian Renkaat, jonka hinnasta on sulanut kuukauden sisällä lähemmäs puolet, vaikka nousupäiviäkin on nähty pörssin heiluessa.