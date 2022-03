Diesel kipusi kaikkien aikojen ennätyshintaan Suomessa – asiantuntijalta karu ennuste

Diesel-polttoaine on tänään kivunnut kaikkien aikojen ennätyshintaan Suomessa. Polttoaine.netin hintaseurannan mukaan dieselin keskihinta on nyt 2,14 euroa, kun se vielä eilen oli 8 senttiä vähemmän.

– SKALin hintaseurannan mukaan dieselin hinta on 2,20 euroa litralla. Edellinen noteeraus viikko sitten oli tasan 1,90. Nousua viikossa on 30 senttiä, ja sodan alun jälkeen nousua on ollut noin 37 senttiä per litra, Kujala ynnäilee.