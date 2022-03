Tuukka Tervosen kolumni: Ensin Putinilla ei ollut paitaa, nyt tsaarilla ei ole muitakaan vaatteita

Syitä Venäjän hyökkäykselle ja sen verrattain huonolle menestykselle on parin viime viikon aikana esitetty monia. Mysteeriin on ainakin yksi selkeä selitys: kansallistunne.

Meidän Suomemme suurin kansallinen myytti on talvisodan ihme, 105 kunnian päivää, jolloin pieni Suomi torjui täysin ylivoimaisen Neuvostoliiton. Nyt seuraamme sydän syrjällään, kun Ukraina on käynyt taistelua, joka on monelta osin melkein täydellinen kopio talvisodasta. Harkova on kestänyt kuin Kollaa aikanaan ja Venäjän sotilaskolonnat ovat tätä kirjoittaessa jumissa Kiovan pohjoispuolella kuin Raatteen tiellä.