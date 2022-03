Suomen korkeakoulut tarjoavat opiskelupaikkoja Venäjän hyökkäystä pakeneville ukrainalaisille: koulutuksen on tarkoitus alkaa ensi syksynä

Suomen korkeakoulut varautuvat tarjoamaan opiskelupaikan arviolta noin 2 000 ukrainalaisopiskelijalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo pyytänyt korkeakouluja valmistautumaan ukrainalaisten tuloon.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä kertoo, että ukrainalaisten opiskelijoiden määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Ahokallio-Leppälä on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n koulutuksesta vastaavien vararehtoreiden verkoston puheenjohtaja.

Kyse on ukrainalaisista, jotka jo opiskelevat kotimaassaan korkeakoulussa ja haluavat jatkaa opintojaan Suomessa.

Opinnot käyntiin ensi syksynä

Ahokallio-Leppälä kertoo, että parhaillaan käydään läpi, millaista englanninkielistä tarjontaa korkeakouluilla tällä hetkellä on. Esimerkiksi HAMKilla on yksitoista kansainvälistä korkeakoulututkintoa tarjolla.

– Meillä on todella hyvä ja kattava tarjonta. Uskomme voivamme olla avuksi ja tuottamaan sellaista osaamista, josta on myös jatkossa hyötyä, kun he toivottavasti palaavat omaan kotimaahansa.