Hulppean lomakylän omistukset johtavat Kremlin sisäpiiriin, kertoo Seura – ökyhuvilat järven rannalla Suomessa ovat Putinin kavereiden nimissä

Rantalinna on suojeltu rakennus.

Nyt Seura-lehti on selvittänyt (siirryt toiseen palveluun) , että kyseessä saattaa olla suurin venäläisen eliitin kiinteistöomistusten keskittymä Suomessa.

Omistajat ovat Seuran mukaan presidentti Vladimir Putinin kurssikavereita, ökyliikemiehiä ja korkeita virkamiehiä, ja heistä useilla on yhteys valtion kiinteistöhallintoon Rosimušestvoon tai Pietarin satamaan.

Omistajien joukossa on muun muassa Putinin pitkäaikainen tuttava Nikolai Jegorov , joka on Putinin kurssikaveri Leningradin yliopiston oi­keustieteellisestä tiedekunnasta.

Pietarilaisella Igor Livšitsil­lä puolestaan on yhteys Putiniin judoharrastuksen kautta.

Yksi huvilan omistaja on Seura-lehden mukaan Vjatšeslav Kalašnikov, jonka isä oli Siperiassa varakuvernöörinä 2000-luvun alussa. Kalašnikovilla on sisustussuunnitteluyritys, joka on saanut kalliita sisustussuunnittelu-urakoita muun muassa Venäjän puolustusministeriön ja Gazprom-energiayhtiön tiloihin.