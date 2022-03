Analyysi: Disney-animaation soundtrackista tuli poikkeuksellinen hitti, ja se kertoo siitä, miten Tiktok säätelee popkappaleiden suosiota

"Me ei mainita Brunoa". Lause on toistunut radiossa, suoratoistossa ja somealustoilla miljardeja kertoja, mutta jos joku mainitaan juuri nyt kaikkialla niin Bruno.

Bruno on yksi Disneyn animaatioelokuva Encanton hahmoista: isossa taikatalossa Kolumbian maaseudulla asuvan perheen musta lammas, joka on kadonnut ja josta ei siksi puhuta.

We Don't Talk About Bruno on tällä hetkellä maailman suosituimpia kappaleita, ja Encanton soundtrack on roikkunut viimeiset yhdeksän viikkoa Yhdysvaltain albumilistan kärjessä (siirryt toiseen palveluun). Levy on ykkönen myös Spotifyn kansainvälisellä viikkolistalla. Suomessa sijoitus on kahdeksas.

Suosio on poikkeuksellista. Albumi on ensimmäinen (siirryt toiseen palveluun) Billboardin albumilistan kärkeen noussut elokuvan soundtrack sitten vuoden 2019 (siirryt toiseen palveluun). We Don't Talk About Bruno jättää varjoonsa kaikki viimeaikaiset animaatioista nousseet kappaleet Frozenin Let It Gota (2013) myöten.

Suosioon on monia syitä. Ne kuvaavat myös hyvin sitä, miten popin ja viihteen maailma on 2020-luvulla muuttunut.

Disneyn kanssa paljon työskennellyt Lin-Manuel Miranda on tämän hetken halutuin musikaalisäveltäjä. Kuva: Jim Ruymen / AOP

Selkeät hitin ainekset

Encanton laulut yhdistävät eri lajityyppejä kolumbialaisesta kansanmusiikista moderniin hiphopiin.

Onnistuneesta genrecocktailista voi kiittää tämän hetken halutuinta musikaalisäveltäjää Lin-Manuel Mirandaa. Yhdysvaltalaisen musiikillista sivistystä on kuultu viime vuosina niin teatterilavoilla (In the Heights, Hamilton) kuin valkokankaallakin (Vaiana, In the Heightsin elokuvaversio, Tick, Tick… Boom!).

– Usein, kun laitetaan musiikkigenrejä sekaisin, siitä tulee omituinen luonteeton höttö. Miranda on löytänyt taikakonseptin, keksinyt, miten saadaan genreistä esiin parhaat puolet, Åbo Akademin musiikkitieteen tutkijatohtori Anna-Elena Pääkkölä arvioi.

Hän sanoo yllättyneensä ensin, että nimenomaan We Don't Talk About Bruno on elokuvan isoin hitti. Balladimainen kertomuslaulu ei sinänsä ole uusi keksintö: jo 1400–1600-lukujen madrigaaleissa ("Madrigal" on muuten Encanton perheen sukunimi) laulettiin samantyyppisellä kertovalla tyylillä, ja trubaduurilauluja löytyy keskiajalta asti.

– Suomessa on Isontalon Antti ja Rannanjärvi -tyyppisiä kappaleita, joissa kerrotaan ihmisen tarina musiikin keinoin, Pääkkölä muistuttaa.

Mutta on kappaleessa ihan selkeät hitin ainekset. Tärkein on vetävä koukku, ja se lyödään pöytään heti alussa. Tämä on nykypopissa yleinen ratkaisu: kappaleiden introt ovat striimausaikana lyhentyneet huomattavasti, ja yhä useammin popkappale lähtee suoraan kertosäkeestä. Kuulijoiden aika ja keskittymiskyky ovat rajallisia.

Modernin popkappaleen anatomiaan on vaikuttanut isosti myös videopalvelu Tiktok. Siellä suosittuja ovat ennen kaikkea kappaleet, joissa on mieleen jäävä, napakka koukku. Tiktokin tehokas algoritmi takaa sen, että käyttäjä kuulee saman koukun viisi, kymmenen tai 50 kertaa peräkkäin.

Hyvin Tiktokissa toimivat myös kappaleet, joissa on useampi laulaja. Niistä on helppo tehdä kaverien, perheenjäsenten tai muiden käyttäjien kanssa videoita. We Don't Talk About Brunossa ääneen pääsee käytännössä koko Encanton kylä.

Ei ole lopulta suurikaan yllätys, että #wedonttalkaboutbruno-hashtagilla varustettuja videoita on katsottu yli 3,5 miljardia kertaa.

Tiktokin käyttäjät pyrkivät istuttamaan itseään Encanton tarinaan ja maailmaan, arvioi musiikintutkija Anna-Elena Pääkkölä. Kuva: John Richardson

"Ihmiset oikeasti näkevät sisällöissä itsensä"

Disney on aina osannut kaupata viihdettään laajoille yleisöille, mutta sen kulttuurinen viitekehys on pitkään ollut valkoinen ja yhdysvaltalainen. Viime vuosina muut kulttuurit, ja ennen kaikkea näiden kulttuurien näkökulmat, ovat näkyneet ja kuuluneet sisällöissä vahvemmin.

– Vihdoinkin he tulevat muihin kulttuureihin oikealla tavalla, eikä niin, että valkoiset puskevat selittämään muille, millainen kulttuuri heillä on. Ihmiset oikeasti näkevät sisällöissä itsensä, Anna-Elena Pääkkölä arvioi.

Lin-Manuel Mirandan juuret ovat Puerto Ricossa ja Meksikossa, ja panamerikkalainen musiikkikulttuuri soi Encantossa laajasti. Keskeiset näyttelijät ja laulajat ovat latinoja, ja kappaleissa kuullaan englannin lisäksi espanjaa.

Ei ihme, että eritoten Yhdysvaltojen latinoyleisö on ottanut elokuvan omakseen.

Disney Music Groupin johtaja Ken Bunt kuvaili New York Timesissa Encanton vastaanoton kahta aaltoa. Ensimmäisessä hekumoitiin sillä, että käyttäjät tunnistivat itsensä elokuvasta. Toisessa tehtiin tansseja ja koreografioita.

Encanto menestyi koronapandemian keskellä teattereissa kelvosti, mutta ensi-ilta Disney+:ssa jouluna 2021 oli käänteentekevä. Elokuva taikavoimia taloltaan saavasta perheestä, joka asuu yhdessä ja pitää toisistaan huolta, on ollut Yhdysvalloissa suoratoistopalveluiden suosituimpia tuotteita koko alkuvuoden.

Yksi syy suosiolle on varmasti se, että Encanto korostaa elämän kauniita ja lämpimiä puolia. Keskeinen viesti on itsensä ja muiden hyväksyminen, varsinaista pahista ei ole. Elokuva käsittelee myös pakolaisuutta tavalla, joka resonoi juuri nyt.

Striimauksen mahdollistamien uusintakatseluiden myötä yleisön suhde on tiivistynyt, ja tätä suhdetta katsojat ovat käsitelleet tiktokeissaan. Ne ovat puolestaan ruokkineet elokuvan ja sen laulujen suosiota.

Pääkkölä sanoo, että Tiktokin käyttäjät pyrkivät rakentamaan itsensä ja popkulttuurituotteen välille luovia yhteyksiä. Istuttamaan itseään Encanton tarinaan ja maailmaan.

Tiktokkaukset voimistavat niiden tekijöiden ja niitä katsovien popkulttuurikokemusta. Itseään ruokkivan kehän vuoksi voidaan käytännössä luvata, että encantoja tullaan näkemään tulevaisuudessa yhä enemmän.