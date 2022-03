Paperiliiton pitkäksi venynyt lakko UPM:n tehtailla heijastuu puukauppaan – hakkuut ovat vähentyneet

Viime vuonna hyvin käynyt puukauppa koki takaiskun, kun Paperiliiton lakko metsäyhtiö UPM:n tehtailla alkoi vuodenvaihteessa. Lakon pitkittyessä kuitupuulle on etsitty korvaavaa käyttöä vaihtelevalla menestyksellä.

– Osa on saanut vientiä ulkomaille, mutta kyllä se hakkuita on rajoittanut, sanoo Satakunnan Koneyrittäjät ry:n puheenjohtaja Jukka Storberg .

Lakon vaikutukset vaihtelevat eri puolilla maata. Pahin tilanne on yrityksillä, joilla on isot sopimukset UPM:n kanssa. Esimerkiksi raumalainen MetsäHallio on tukalassa tilanteessa, kun töitä ei pystytä tekemään täydellä teholla.