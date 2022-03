Useat älykellon käyttäjätkin huomasivat gps-häiriöt – Teija Larikan hiihtolenkki oli Kajaanin sijaan Laatokalla

Larikka epäili somessa tekemässään päivityksessä, että kyse on gps-häirinnästä. Hänen mielipiteensä ei ole vajaassa viikossa muuttunut.

Vastaavaan Larikka ei ole aiemmilla hiihtoreissuillaan törmännyt. Hänen sykemittarinsa on voinut heittää muutamilla sadoilla metreillä tai se ei ole tallentanut suoritusta.

Polarin mukaan heille on tullut Suomesta viimeisen viikon aikana alle kymmenen yhteydenottoa vastaavista tapauksista. Yhtiön markkinointijohtaja Justin Chacona kirjoittaa sähköpostissa, että asiakkaat ovat raportoineet navigaatio-ongelmista.

Gps-häiriöt ovat nousseet esille alkuviikolla lentoliikenteen kautta. Itä- ja Keski-Suomessa on havaittu lentoliikennettä haittaavia häiriöitä gps-signaalissa, kun laskeutuminen Savonlinnaan ei ole onnistunut. Tällä hetkellä osa lentokentistä on juuri gps:n varassa, kun vanhoja radiomajakoita on purettu viime vuosina.