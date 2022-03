Analyysi: Suomi ratkaissee Nato-kantansa juhannukseen mennessä – presidentti ja hallitus tarjoavat ratkaisun avaimia eduskunnalle ja puolueille

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa keskiviikkona, että hallitus ei itse tee pohjaesitystä Nato-jäsenyydestä suuntaan tai toiseen. Hallitus antaa eduskunnalle laaja-alaisen selonteon siitä, millainen on Suomen asema maailmassa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Selonteko kattaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen sekä arvion Suomen muuttuneesta tilanteesta. Mukana on arvio huoltovarmuudesta, esimerkiksi energian saatavuudesta ja ruokaturvasta, sekä puolustuksen vahvistamisesta.

Kyse on siis Puolustusvoimien määrärahojen lisäyksestä ja sen varmistamisesta, että kodit lämpenevät myös ensi talvena ja ruokaa riittää kaupoissa.

Hallitus ei tee pohjaesitystä Nato-jäsenyydestä

Hallitus antaa siis laaja-alaisen selonteon, kuten eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) on toivonut. Ajatusta on tukenut (siirryt toiseen palveluun) myös suurimman eduskuntapuolueen SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman .

Merkittävin kysymys selontekoa seuraavassa keskustelussa eduskunnassa on, päättääkö Suomi kevään aikana hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä vai ei.

Tai sitten niin , että eduskuntakeskustelussa edustajien ja eduskuntaryhmien enemmistön mielipide alkaa muodostua yhdessä ministerien ja presidentin kanssa samansuuntaiseksi. Ja sitten yhtenä päivänä presidentti, hallituksen avainministerit sekä eduskuntaryhmien johto toteavat, että presidentillä, hallituksella ja eduskunnan enemmistöllä on samankaltainen käsitys Nato-ratkaisusta. Olisi syntynyt enemmistön yhteisymmärrys, konsensus.

Jos saa arvata, niin tuo jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi.

Konsensus on taas kova sana

– Keskustelu käydään yhdessä eduskunnan, yhdessä puolueiden kanssa. Me olemme ikään kuin sellaisessa vaiheessa, että me pyrimme muodostamaan kansallista konsensusta, näkemystä tässä muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä myös kysymyksiin, jotka liittyvät vaikkapa Nato-jäsenyyden hakemiseen, Marin luonnehti.

Myös presidentti Sauli Niinistö on Ukrainan sodan aikana ja jo ennen sitä korostanut eduskunnan päätösvaltaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Niinistö onkin nyt tiuhaan tahtiin tavannut puolueiden puheenjohtajia, eduskunnan puhemiehistöä sekä puolustus- ja ulkoasiainvaliokuntaa.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on pyritty aiemminkin laajaan yhteisymmärrykseen. Selontekoja on saatellut eduskunnassa parlamentaarinen, kaikkien eduskuntapuolueiden seurantaryhmä, jossa yhteisymmärrystä on usein onnistuneesti luotu ja vaalittu.