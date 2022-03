Monet maat pyrkivät rauhanvälittäjäksi erilaisin motiivein: Israelin pääministeri on ainoa länsijohtaja, joka on tavannut Putinin hyökkäyksen jälkeen

Eurooppalaisista johtajista Ranskan presidentti Emmanuel Macron on puhunut puhelimessa useita kertoja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Macron on vaatinut Putinia puheluissa lopettamaan sodan Ukrainassa.

Ukraina pyytänyt Israelia välittäjäksi

Israelilla on tiiviit suhteet sekä Ukrainaan että Venäjään. Melko tuore pääministeri Naftali Bennett on puhunut useita kertoja puhelimessa sekä Venäjän Putinin että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Zelenskyi on kiittänyt (siirryt toiseen palveluun) Israelia välitysponnisteluista. Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan hän on pyytänyt Bennettiä välittäjäksi.

Ukraina on pyytänyt Israelilta aseapua, mitä se ei ole saanut. Sekä Ukrainassa että Israelissa tämä on herättänyt vastustusta. Myös Bennettin Moskovan matkaa on arvosteltu. Pääministeri on vakuutellut olevansa vilpittömästi rauhan asialla. Venäjän aloittaman sodan Israel on tuominnut.