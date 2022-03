Huoltovarmuuskeskus: "Kyberasiantuntijoista, lannotteista ja maakaasusta voi tulla pulaa"

– Huoltovarmuuden yleinen varautumisen taso on hyvä. Venäjän vastaiset laajat pakotteet ja niistä mahdollisesti seuraavat vastatoimet aiheuttavat kuitenkin tarvetta varautua vaikutuksiin. Näin on jo tehty ja tehdään koko ajan. Huoltovarmuusvaikutuksia voi syntyä esimerkiksi erilaisten materiaalien ja raaka-aineiden saatavuuden muutoksista sekä toimitusketjujen ja digitaalisten palvelujen mahdollisista häiriöistä, Känkänen sanoo.

– Raakaöljyn tuontia Venäjältä ollaan järjestelemässä uudelleen muualta tuotavaksi enkä pidä sen saatavuutta ongelmana. Hankalin on maakaasu, jos sen tuonti häiriintyy. Mutta sillekin on korvaavia väyliä olemassa. Toinen seurannassa oleva asia ovat maatalouden tuotantopanokset kuten lannoitteet. Käymme tästä keskustelua muun muassa maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

– Siihen kuuluu materiaalista varautumista, jolla voidaan ostaa kriisitilanteessa lisäaikaa. Suomessa on esimerkiksi normaalin viiden kuukauden kulutusta vastaava määrä tuontipolttoaineita. Viljaa on varastossa vähintään kuuden kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaava määrä. Lääkkeisiin, niiden tuontiin ja valmistukseen liittyy puolestaan varastointivelvoite eli alan toimijoilla on tuotteista riippuen oltava kolmesta kymmeneen kuukauden varastot lääkkeitä.

– Tätä varautumista on tehty jo lähes 25 vuotta ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on erittäin sujuvaa.

– Ukrainan kriisistä huolimatta kansallinen kyberturvallisuustilanne on normaali. Verkoissa tapahtuu jatkuvasti erilaisia palvelunestohyökkäyksiä ja koko ajan on erilaisia haittaohjelmia liikkeellä. Käyttäjille ne eivät juurikaan näy, koska viranomaiset ja elinkeinoelämän toimijat hoitavat ne omin toimenpitein. Tämä kuvaa sitä Suomen varautumista, Paananen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paanasen mukaan erilaisia parannushankkeita on ollut käynnissä pidempään. Tässä tilanteessa on kuitenkin syytä tarkistaa onko resursseja kuten osaajia tarpeeksi kaikkia uhkia torjumaan.

– Ukrainassa on nähty esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä, haittaohjelmien levittämistä, vakoilua, kriittiseen infraan tehtyjä kyberiskuja ja näitä samoja on nähty myös Suomessa kymmenen viime vuoden aikana. Ne on kaikki torjuttu. Mutta sen selvittäminen kuka on Suomeen kohdistuvien iskujen taustalla, on äärimmäisen vaikeaa, Paananen sanoo.