Analyysi: Luminen talvi ei ollut muisto menneisyydestä vaan ennakointia tulevasta

Moni on kuluvana talvena joko vitsillä tai tosissaan miettinyt, miten kävi ilmastonmuutokselle kun talvi on ollut luminen ja lämpötilat paljolti pakkasella. Oikea, kunnon talvi siis. Miten tässä näin kävi?

Viime syksynä otettiin käyttöön uusi vertailukausi, joten nyt säätiloja verrataan lähimpään 30 vuoteen, vuosiin 1991–2020. Näihin vuosiin verrattuna kulunut talvi on ollut lämpötilaltaan tavanomainen. Helmikuu oli vähän lauhempi, mutta eroa oli vain muutamia asteita. Myös tammikuu oli tavanomaista lauhempi, joulukuu puolestaan kylmempi.

Tästä voi vetää johtopäätöksen, että alkuvuosi on kaikkiaan ollut tavanomaista lauhempi – ja huomionarvoisen sateinen. Itseasiassa maan etelä- ja keskiosassa alkuvuosi on ollut paikoin mittaushistorian sateisin.

Kymmenen vuoden takaiseen tilastoon verrattuna talviaika eli se aika, jolloin vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi nollan alapuolella, on lyhentynyt maan lounaisosassa kahdella viikolla. Samaan aikana lumiaika on lyhentynyt laajalti maan etelä- ja keskiosassa viikosta kahteen, rannikolla jopa enemmän.