Mari Leppäsen kolumni: Isovanhempamme muistavat vielä, miltä tuntui jakaa kotinsa sodan evakoille – kohta me muutkin muistamme

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on pakottanut katsomaan kauheutta. Uutiskuvat lamauttavat, satuttavat ja saavat voimaan pahoin. Niin kuuluukin olla. Pelottavampaa olisi, jos tottuisimme tai vain sulkisimme silmät.

Silläkin, että osallistuu lähikaupan edessä lipaskeräykseen, on nyt merkitystä. Pienet teot ovat nyt suuria. Pienillä teoilla teemme näkyväksi yhteisön ja yhteenkuuluvuuden voiman. Pienillä teoilla valitsemme puolemme. Ne erottuvat nyt kauheudesta ja kertovat ihmisyydestä.

Eri puolilla Eurooppaa ja myös Suomessa moni on valmis avaamaan kotinsa sotaa pakeneville. Kansakunnan muistissa häilyy vielä, miltä tuntui, kun isovanhempamme joutuivat jättämään oman kotinsa tai millaista arki oli, kun pirtissä asui monta evakkoperhettä.

Luja on sellaisen ihmisen toivo, jolta on kaikki mennyt.

Opin paljon itsestäni ja enemmän kuin osasin aavistaa turvapaikkaprosessista, perheenyhdistämisestä ja siitä, millaista on asettua vieraaseen maahan ja kulttuuriin.

Aika opetti, miten luja on sellaisen ihmisen toivo, jolta on kaikki mennyt.

Historian tapahtumat avautuvat syvemmin , kun niille tulee ihmisen kasvot. On nurinkurista, että oma turvallisuudentunne vahvistuu, kun etäisyys käsillä olevaan kriisiin pienenee. Kun jakaa saman keittiönpöydän, ei ole enää meitä ja muita.

Ei ole enää kyse ihmismassoista, ei pakolaisaallosta tai Syyrian tilanteesta. On kyse läheisten ihmisten arjesta Damaskoksen kaduilla.

Rakkaus on kekseliäs ja löytää keinot rauhantyölle. Sitä voi tehdä monella tapaa. Toisen elämäntilanteeseen sopii paremmin tukea avustusjärjestön työtä, toisella taas voi olla juuri nyt mahdollista avata oma koti. Se, joka päättää jakaa kotinsa, saa enemmän kuin antaa.

Vastuu sotaa pakenevien ihmisten kiireellisestä majoittamisesta on viranomaisilla. Samalla kaupungit, järjestöt ja seurakunnat varautuvat hätämajoitukseen sekä pidempiaikaiseen tukeen. Kansalaisyhteiskunta ja yksityishenkilöt voivat toimia tässä tärkeänä tukena ja voimavarana.

Kotimajoitus on arjen ja ihmisyyden jakamista. Yhdessäolo ei perustu auttajan ja autettavan rooleihin. Siinä ei eletä tai ponnistella toisten hyväksi vaan yhdessä heidän kanssaan. Se tekee näkyväksi, miten tavallinen arki on kaikkein parasta ja tärkeintä elämässä – ja sen, miten tarvitseva kukin meistä vuorollaan on.