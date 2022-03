Lentokerhon vetäjä arvelee, että gps-signaalia Suomessa häiritään tahallaan – "Vaarallista touhua, jos signaali katkeaa huonoissa olosuhteissa"

Alkuviikosta liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoitti lentoliikennettä siitä, kuinka Suomen itärajalla on havaittu paikannuksessa häiriöitä. Traficom on kertonut selvittävänsä syitä häiriöiden taustalla. Savonlinnan Lentokerhon puheenjohtaja uskoo, että häiriöt on aiheutettu tahallisesti.

Savonlinnan Lentokerhon omistaman Cessna 172N Skyhawkin ohjaamon mittaristo kertoo GPS-signaalin häiriöistä. Kuva: Kati Rantala / Yle