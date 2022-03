Helsingin areenan käyttöön saaminen näyttää tällä hetkellä mahdottomalta

Tyhjillään olevan pääkaupunkiseudun suurimman konserttipaikan Helsingin areenan kohtalo on auki. Tapahtumajärjestäjät ovat lopettaneet yhteistyönsä areenan kanssa osoittaakseen, etteivät hyväksy Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Hallin omistavat venäläiset liikemiehet kuuluvat Putinin lähipiiriin ja he ovat kansainvälisillä pakotelistoilla.

Voisiko halli vaihtaa omistajaa pakkomyynnissä?

Helsinki saattaa menettää tapahtumia muihin kaupunkeihin

– Kysyntä on lisääntynyt selkeästi. Neljä tapahtumaa on tähän mennessä siirtynyt, mutta kyselyjä ja ennakkovarauksia tulee paljon, kertoo Helsingin jäähallia pyörittävän jääkenttäsäätiön toimitusjohtaja Tom Kivimäki .

Ilmalassa sijaitsevan hallin omistaa Helsingin Halli Oy, jonka pääosakas on Arena Events Oy. Molempien yhtiöiden hallituksien puheenjohtaja on venäläinen liikemies Roman Rotenberg. Hän on Gennadi Timtšenkon ohella areenan suurimpia omistajia. Roman Rotenbergin isä on Boris Rotenberg ja setä Arkadi Rotenberg. Timtšenko ja Rotenbergit ovat tunnettuja läheisistä suhteistaan Putiniin. Yhdysvallat ja Britannia ovat asettaneet liikemiehiä Venäjä-vastaisille pakotelistoille.