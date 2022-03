Eiliset GPS-häiriöt paljastivat haavoittuvuuden lentokentillä: Vanhat lentokoneiden lähestymislaitteet on purettu ja korvattu helpommin häirittävällä järjestelmällä

Soini pitää täysin mahdollisena, että Suomessakin häiriöt on aiheutettu tahallaan vaikka varmuutta siitä ei ole.

Monta järjestelmää

Konetyypistä riippuen, koneissa on jopa kolme eri suunnistusjärjestelmää, jotka vertaavat tietoja keskenään. Jos GPS-tarkkuus on heikko, lentäjä saa siitä ilmoituksen.

Radiomajakat pois, tilalle satelliitit

Reittilentovaiheessa GPS:n häiriöillä - tai häirinnällä - ei ole kovin suurta merkitystä, mikäli se on lyhytaikaista tai paikallista, Soini sanoo. Sen sijaan laskeutumisessa GPS-järjestelmää käytetään hyvin yleisesti, sillä lähetysmisreitit on määritelty juuri sen pohjalle, ja GPS on hyvin tarkka.