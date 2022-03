Pohjalaisviljelijät perustavat oman biokaasuaseman valtion tuella – ympäristöystävällisen harrastuksen uskotaan vielä muuttuvan bisnekseksi

Vöyriläisten viljelijöiden pitkäaikainen unelma on toteutumassa. Parin kuukauden kuluttua Pohjanmaalla tankataan biokaasua omalta asemalta.

Kasvinviljelijät Per Johan Grannas ja Bernt Svens alkoivat puuhata projektia eteenpäin Vöyrin Energiaosuuskunnassa. He kertovat olleensa aina kiinnostuneita lähienergiasta.

– Näen maataloudessa suuren hyödyntämättömän energiapotentiaalin. Tämä on hyvä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille, Grannas toteaa.

Biokaasuasemaa varten perustettiin yhtiö Vörå Biogas Ab. Hallituksen jäsenet Kenneth Dalkafl (vas.), Per Johan Grannas, Bernt Svens ja Kjell Granfors.

Aluksi biokaasu ostetaan, mutta unelma on isompi

Vörå Biogas rakentaa asemaa Energiaviraston infrastruktuurituen avulla. Sitä on saatu 130 000 euroa, mikä on 30 prosenttia kustannuksista.

Kun käyttäjämäärät saadaan nousemaan, on tarkoituksena rakentaa oma biokaasulaitos, joka hyödyntää omien tilojen lietettä ja biomassaa.

Tällä hetkellä tuottajksi on sitoutunut noin kymmenen tilallista. Nykyisten käyttäjämäärien täytyy kuitenkin kasvaa selvästi ennen oman laitoksen rakentamista.

Biokaasulaitoshankkeita on nyt paljon vireillä pohjalaismaakunnissa – niin pieniä biokaasulaitoksia kuin isompiakin hankkeita. Harva projekti on kuitenkaan edennyt, vaikka kiinnostusta tuntuu olevan.

Uusi asema helpottaa arkea Vöyrillä

Vöyriläinen Pontus Fred on ajanut jo vuosia biokaasulla. Heidän viisihenkiseen perheeseensä biokaasuauto hankittiin ympäristösyistä.

– Meillä on ystäviäkin, joilla on biokaasuauto ja moni tuttava on kysellyt kiinnostuneena autoilusta.