Voiko kuvia kuolleista ihmisistä julkaista? Näin HS, IL ja Yle linjaavat Ukrainan sodan järkyttävästä kuvamateriaalista

Suomalaiset tiedotusvälineet korostavat tapauskohtaisuutta: rajuakin kuvaa pitää näyttää, jos sille on hyvät perusteet. Sotakuvien julkaisussa oman harkintansa paikka on se, että liikkeellä on myös paljon propagandakuvastoa.

Venäjä pommitti keskiviikkona Mariupolissa äitiys-ja lastensairaalaa. Iskussa haavoittui 17 ihmistä. Tästä kuvasta, jossa kuljetetaan haavoittunutta naista, on tullut yksi sodan symboleista. Kuva: AOP / Evgeniy Maloletka / AP