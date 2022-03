"Tuntuu ristiriistaiselta, että niin kauhea asia kuin sota saa ihmisissä aikaan hyviä asioita" – Kattilahallin vapaaehtoiset ovat lähettäneet jo 170 minibussillista tavaraa Ukrainaan

– On uskomatonta, miten täällä näyttäytyy ihmisten halu ja tarve auttaa. Ja olla toisia lähellä.

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry on lähettänyt kohti Ukrainaa paljon erilaisia lahjoituksin saatuja tarvikkeita.

Kattilahallilta matkaan on lähtenyt jo 12 rekkaa, 20 bussia ja noin 170 minibussia, joiden kyydissä on ollut esimerkiksi lääkkeitä, ruokaa, lastentarvikkeita ja makuupusseja.

Osa vapaaehtoisista käy Kattilahallilla joka päivä, osa harvemmin. Viikonloppuisin auttajia on eniten, Rukin kertoo.

On tärkeää, että Suomessa oleville ukrainalaisille on olemassa paikka, jossa he voivat tavata muita ihmisiä, Muraja sanoo.